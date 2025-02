El Sergas acerca posturas con Povisa y confía en que mañana presente oferta

Las reuniones que altos cargos de la Consellería de Sanidade y del Área Sanitaria de Vigo han mantenido a lo largo de esta semana con representantes del grupo Ribera Salud parecen haber dado sus frutos. Ambas partes han acercado posturas y el Sergas confía en que este lunes sí haya una oferta presentada por parte del Povisa para mantener la atención especializada a 116.000 tarjetas públicas.

La Xunta anunció el 27 de diciembre la autorización de un contrato por 97 millones de euros al año para renovar su relación con Povisa caducada desde agosto de 2022. El acuerdo se daba por hecho, pero Povisa no presentó oferta en el mes del que disponía. Sanidade le dio una prórroga de una semana y siguió sin optar. A la segunda, tampoco. Ahora están en la tercera y última posible, que vence mañana al mediodía. Fuentes sanitarias señalaban que ayer aún no había llegado, pero confían en que esté mañana. Para ello, no han escatimado esfuerzos esta semana, con reuniones constantes para resolver «flecos». Puntualizan que puede darse el caso de que luego no haya acuerdo porque a la Xunta no le guste la oferta de Povisa.

Oficialmente, la Consellería rechaza confirmar que existieron estos contactos, informar sobre su contenido o avanzar su resultado. Se limita a decir que «el plazo para presentar oferta finaliza el lunes». También ha rechazado informar si la Xunta aún está a tiempo para poner el contrato en marcha el 1 de abril o si será necesario forzar una tercera prórroga del anterior concierto por «interés público». Tampoco contesta a si tienen margen para crear la unidad de supervisión que anunciaron o para que Povisa integre toda la actividad concertada en el sistema de historia clínica electrónica del Sergas. Rehusaron informar además de cuál es la alternativa si tampoco en esta ocasión Povisa presentara oferta.