De Primaria a la ESO sin salir del «cole»

Uno de los grandes debates abiertos este año en la educación pública es el cambio de etapa entre Primaria y la ESO, o lo que es lo mismo, pasar de un colegio a un instituto. Un nuevo ambiente, en ocasiones menos amable, y que pone de relieve una diferencia de edad y madurez entre el alumnado no siempre conveniente. Estos argumentos fueron los esgrimidos por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para incluir desde el próximo curso, los estudios de 1º y 2º de la ESO en los colegios públicos de Infantil y Primaria (CEIP) en lugar de institutos (IES). «Mejora la convivencia en los centros, protege a la infancia, la aleja del mundo de las drogas, las bandas y las nuevas adiciones», alegó.

"Beneficioso" para el alumnado

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se sumó a esta decisión indicando que «hay muchos estudios que avalan esta decisión» y que «es muy beneficioso para el alumnado» poder continuar esos dos años más en el mismo centro. «Otro motivo importante es proteger a los niños, que pasan a los institutos a una edad muy joven, contra el abandono escolar, contra las adicciones y contra el acoso, y así que mejore su rendimiento escolar», esgrime.

En Vigo, este modelo educativo solo impera en los colegios privados o concertados, pero en ninguno público. Alejándonos un poco del municipio, en el área metropolitana sí hay varios ejemplos de centros educativos que integran estas tres etapas. Se les conoce como CPI (centro público integrado) y están presentes en Nigrán, Pazos de Borbén, O Rosal, Mondariz, A Cañiza y Baiona; con el objetivo de que los alumnos no se tengan que desplazar a otro ayuntamiento para cursar las enseñanzas obligatorias.

Foto de grupo del claustro de profesores, son un centro que va desde Infantil a ESO / Alba Villar

El modelo "ideal"

En este último municipio está el CPI de Cova Terreña, que imparte desde Infantil hasta Secundaria. Al frente del equipo directivo está María Isabel Martínez. «Como madre, docente y directora lo veo el modelo educativo ideal. Hay un seguimiento completo y constante del alumno, está 13 años con nosotros y eso crea una vinculación y una familiaridad que no se consigue en otros colegios públicos que cortan el seguimiento del menor a los 11 o 12 años para irse a un instituto con alumnos de mucha más edad o incluso que cursan Formación Profesional», explica la directora.

Continuidad

Reconoce Martínez que son muchas las familias que están apostando por este modelo de educación pública, ya que «cada vez es más habitual que las familias matriculen a sus hijos en 5º o 6º de Eduación Primaria con la idea de que continúen en el centro en la ESO. Y porque no tenemos Bachillerato, que ya sería lo ideal, pero al no ser una etapa obligatoria ya no podemos hacer nada», cuenta María Isabel.

El vínculo que se crea con el estudiante es una de las grandes bazas de los CPI. «Para nosotros no son números; en muchos institutos masificados, los nuevos alumnos son uno más, no los conocen, no conocen su trayectoria, su nivel, sus dificultades... Es un cambio bestial para muchos niños; un salto abrupto que en nuestro caso se elimina», precisa la directora del Cova Terreña.

Mismo currículo

La docente hace especial alusión al tema de la edad. Y es que no todos los alumnos cuentan con el mismo nivel de madurez y responsabilidad, lo que hace que este cambio de etapa sea todavía más complejo. «Muchos son todavía niños, pero niños, niños; no están como para ir al instituto. Aún se están desarrollando y el instituto tiene dinámicas muy diferentes a las de un colegio, que casan más con este nivel de desarrollo», explica Martínez, quien enfatiza en las metodologías educativas empleadas. «El currículo es el mismo, el contenido de las materias y objetivos por supuesto también pero se trabaja de otra manera, con más calma. Si un año va más flojo podemos el siguiente hacerlo o dar un poquito más, nos coordinamos de otra manera porque conocemos bien la evolución de ese niño o niña», relata.

Matrículas

Esta situación también permite que cada año se trabaje un aspecto social diferente: «En primera hablamos de nuevas tecnologías, en 2º del tabaco y adicciones, en 3º de las relaciones sexuales y ya en 4º orientación», cuenta la directora de un centro con 450 alumnos. «Aumentamos la matrícula año a año», concluye.