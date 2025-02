OUTROVIGOÉPOSIBLE, un catalizador del nuevo Vigo

Hace ahora veinte años un grupo de personas, profesionales independientes de diversos campos, preocupadas por la decadencia y la abandonada situación de nuestra ciudad y por su futuro, recibió un duro golpe con la destitución del alcalde Pérez Mariño, quien con su sobriedad, rigor y honestidad abría una tímida luz en el futuro de Vigo.

Su brusca destitución a través de la pinza formada por el BNG y el Partido Popular, que arrojó a ambos desde entonces a la marginalidad en la política municipal de la ciudad, impulsó a ese grupo de personas a preguntarse de qué manera se podría emplazar desde fuera del Ayuntamiento una política que, tras diagnosticar los problemas de Vigo, apuntara a las necesidades y actividades para cambiar nuestra entonces abandonada y triste ciudad; e impulsara a la sociedad a reemplazar la institución municipal para convertirla en una ciudad moderna y sostenible como sucedía con el resto de las ciudades gallegas de las que Vigo se había ido descolgando.

Dedicamos mucho tiempo, esfuerzo, aporte económico particular y reflexión para diagnosticar los problemas que la ciudad sufría y apuntar las soluciones en la senda de una ciudad moderna sostenible participativa y activa como propugnaban los acuerdos de la Carta de Aalborg de 1994, impulsada por la Unión Europea. Entonces decidimos constituir una asociación cuyo nombre ya apuntaba nuestro optimismo: OUTROVIGOÉPOSIBLE (OVEP).

No solo se trataba de diagnosticar, identificar los problemas y proponer soluciones, es decir, el QUÉ hacer, sino que también nos ocupábamos del CÓMO. No se trataba de promover una orientación elitista, un poco a la manera de «todo para el pueblo pero sin el pueblo», sino por el contrario la creación de un proceso participativo que incluyese a todos los sectores sociales, tratando de estimular la intervención democrática de la ciudadanía con el objetivo de superar actitudes pasivas de simple observación, que se agotan en el mero beneplácito electoral de la gestión municipal cada cuatro años.

No fueron fáciles los comienzos ante el escepticismo inicial, algo tan frecuente en nuestra desencantada ciudadanía ni tampoco debido a las partidistas suspicacias de las organizaciones que ven aparecer un nuevo participante en un tablero que creen tener controlado. Si OVEP no es de los nuestros, será de nuestros adversarios, pensaban, incapaces de entender que la ciudadanía puede autoorganizarse al margen de los partidos.

Demostramos independencia y sincero interés por abordar los problemas de la ciudad. Innovamos en la comunicación, y tendimos lazos con otros grupos, asociaciones, instituciones y con el nuevo gobierno municipal. Apuntamos problemas y soluciones que hace 20 años parecían utópicas e irrealizables, incluso innecesarias, y que hoy son hechos incontestables como las nuevas realidades sobre la movilidad urbana, tratando de reducir el tráfico motorizado e introduciendo carriles bici y medios mecánicos para salvar los grandes desniveles de nuestra urbe.

Promovimos con asociaciones hermanas la defensa de nuestra ría como un tesoro a conservar y no solo como un espacio que pareciendo no ser de nadie se estaba convirtiendo en un simple polígono para el negocio. Presentamos la impugnación del PXOU en 2007. Firmamos la alegación a la Salida Sur del Ferrocarril en Vigo del tramo correspondiente al Eje Atlántico. Presentamos alegaciones al Plan de Movilidad Sostenible del Concello de Vigo en 2014.

Organizamos unos encuentros «Cenas a Baño María», para debatir con las personas más significativas de la empresa, de la ciencia, de la economía, del conocimiento, etc. de la ciudad. Reclamamos la recuperación del Casco Vello. Dimos voz a través de la inestimable colaboración de Televigo a debates con personas invitadas con experiencia en muy diversos temas, cultura, feminismo, industria, sanidad, educación, movilidad, urbanismo...y organizamos la novedosa experiencia de Vigo en el diván, en la que personas expertas y de alto nivel debatieron con el público acerca del pasado, el presente y, sobre todo, el futuro de Vigo, una ciudad que como afirmaba el conocido economista vigués Antón Costas, no se había dedicado a la política institucional y había encontrado su nicho existencial sin ayuda, por sí sola, en la pesca, en el naval, el comercio, la industria y el amplio horizonte oceánico.

Logramos movilizar al vecindario del Casco Vello y zonas circundantes para detener la absurda construcción de un edificio en Santa Marta que ocultaba las vistas del mar desde el Paseo de Alfonso, uno de los pocos observatorios que quedaban sobre la ría. Sugerimos pintar las medianeras, algo que el Concello ha convertido en un gran éxito. Desarrollamos, coordinados con otras asociaciones y colectivos interesados en la prolongada y muy trabajosa defensa de La Panificadora, que nos ocupó durante años con actos, conferencias, movilizaciones, documentales sobre su interior, concursos de fotografía, así como frecuentes contactos con el alcalde, que se convirtió en un defensor de su conservación para nuevos usos.

Una de las iniciativas más interesantes en línea con la política de promover la participación fue la de intentar convencer a la ciudadanía, no solo del centro urbano sino también de barrios más alejados, de que la Panificadora no era una ruina a dinamitar, que no era un problema, sino por el contrario una hermosa y única oportunidad. Convencidos de que solo se podría salvar si la opinión pública la protegía, organizamos una exitosa exposición primero en la Casa das Artes y luego itinerante por las asociaciones vecinales en la que unos vistosos paneles mostraban ejemplos de recuperación de edificios similares por todo el mundo adaptados para otros fines. Lamentablemente estas cosas llevan tiempo y hoy, unos 15 años más tarde, el futuro de la Pani aún no está despejado. Al igual que la Biblioteca, todavía sin adjudicar.

Puede uno, pasado el tiempo, preguntarse si OVEP tuvo un papel en los grandes cambios que Vigo ha experimentado. Según el ayuntamiento y el alcalde fueron implementando los cambios, OVEP en parte por ello dejo de ser poco a poco importante.

Intervino en el diagnóstico de la URBIS, la ciudad física; en la POLIS, la ciudad política, sus instituciones y organismos; y finalmente con todo ello actuó sobre la CIVITAS, es decir la ciudadanía, en definitiva los protagonistas y destinatarios de todo lo anterior, que han visto cómo lo largo de estos años la ciudad ha dejado de ser algo que los avergonzaba por suciedad y abandono ante quienes nos visitaban. A ser algo que disfrutamos en la vida social, la educación, la cultura y todo tipo de relaciones económicas y comerciales, y que mostramos ya orgullosos a nuestros visitantes.

En veinte años ha cambiado la psicología colectiva de la ciudadanía viguesa y cómo observamos y disfrutamos ahora nuestra ciudad.

Vigo está ahora orgullosa en el mapa.

Es justo reconocer que las iniciativas de los sucesivos gobiernos municipales que lidera Abel Caballero han sido, con los continuados refrendos de la ciudadanía elección tras elección, los protagonistas del cambio que ha experimentado nuestra ciudad y seguramente las ideas y propuestas de OutroVigo no hubieran tenido éxito sin la imprescindible acción del ayuntamiento, que es en definitiva la institución que representa democráticamente a la ciudadanía.