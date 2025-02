«Quixen dar a beleza da poesía aos obreiros que loitaron»

«Non sacaban o mono de currelas nin para as reunións nin para tomar unhas cervexas nin para ningún acto público, pois o mono era de seu a protesta e o motivo. Non sacaban o mono de currantes xamais (...) Pintaban con rolos grosos na rúa da entrada do estaleiro NON Á PRIVATIZACIÓN e repartían pegatas co lema que fixaban en coches, farois, semáforos, portais, xanelas, autobuses e comercios». Comeza así o debut en narrativa da escritora e libreira viguesa Cynthia Menéndez, Son coma glaciares os barcos de aceiro, unha novela na que a poesía e a loita obreira van da man e que a autora presentará en Vigo o vindeiro mes.

-Rescata nesta novela as folgas, manifestacións e loitas sindicais dos anos 90 vencelladas a un dos estaleiros da cidade, que a levou a querer escribir sobre estes episodios?

-Podería ter escollido ese episodio ou outro dentro das grandes manifestacións, das folgas e, sobre todo, da reivindicación do sector naval. Eu quería escribir sobre o Vigo que non está agora, do que apenas me lembro, pero doVigo combatente, do Vigo industrial, do Vigo obreiro, sobre todo. Quería facer unha homenaxe e retratar o Vigo reivindicativo. Como teño unha vinculación moi paixonal co mundo do mar, cos barcos, con todo o que teña que ver cos océanos, e tamén son de Vigo, quería facer esa homenaxe á cidade.

-Era unha nena cando tiveron lugar estes acontecementos, polo que existe un proceso de documentación moi importante detrás.

-Exacto. Hai dous camiños de documentación ou de formación nesta novela. Unha é a literatura obreira, un tema que me encanta e que en Galicia e en España non se fai moito, pero da que si existen outras correntes, como poden ser por exemplo a literatura obreira inglesa ou italiana, e é algo que me gusta moitísimo, polo que houbo moito tempo de formación nese campo. E, por outro lado, directamente con persoal que estivo nas manifestacións, que traballou nos estaleiros cando transcorre a novela, que é a final dos 90. O proceso foi a través de entrevistas e consultando a hemeroteca, pois puiden conseguir moitos arquivos dos xornais da época, xa que ao ser dos anos 90 non podes achegarte a esa información a través de internet, como noutras épocas moito máis recentes.

-E nese punto xogou un papel importante o que fora presidente do comité do estaleiro Hijos de J. Barreras na época, Juan José Rodríguez Suárez. De que forma contribuíu á novela?

-Totalmente. El foi quen me regalou todo o groso da novela. É unha novela de ficción, pero que está baseada nuns determinados acontecementos que sucederon en Vigo, que son a folga, a manifestación e un encerro na sede de Caixavigo. Todos estes acontecementos sucederon, as datas son reais, e grazas a Juan tiven toda a información para tirar do fío, e incluso me regalou vídeos da época, fotografías... Así puiden inventar unha historia, pero cos piares da realidade, da historia.

-E do relatado, que foi o que máis lle sorprendeu?

-O que máis me gustou de toda a información, e polo que decidín apostar, foi o encerro de Noiteboa e saber que os obreiros pasaron o Nadal así. Esa imaxe pareceume tan poderosa que pensei que me pagaba moitísimo máis a pena contar esta historia ambientada nos 90, que nos 70, aínda que a folga dos 70 fose moitísimo máis importante para Vigo. Gustábame moitísimo máis a idea de contar o íntimo, o emotivo, o poético, que o grande, digamos, o que foi máis importante.

-Este libro inicialmente era un poema que acabou transformado en novela, mais a poesía está presente ao longo das páxinas. Como foi este proceso de extraer unha novela duns versos?

-Eu veño de traballar no mundo da poesía e esta é a miña primeira novela. Unha cousa que tiña moi clara á hora de escribila é que, como eu creo moito nos xéneros híbridos, non quería facer só unha novela, senón que quería mesturala coa poesía, non quería renunciar á voz poética, porque sobre todo quixen empregar a poesía para falar dos obreiros, quería afastalos do gris, da linguaxe máis fea, máis directa; quería darlle a beleza da poesía a estes obreiros que loitaron, quería facer un poema bonito deles, aí está a vontade de facelo así. E, por outra banda, Vigo é unha cidade moi poética porque é caótica, moi viva e, sobre todo, se miras cara atrás, antes das luces e de que te cegue o modelo turístico, ese carácter da xente, esa forma de loitar e ser máis duro, penso que é moi poético tamén.