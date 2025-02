Luisa Sánchez toma el mando del PP: «Los votantes están ahí, nos esperan»

Se sabía que no habría mucha expectación por el resultado en el congreso del PP de Vigo que se celebró esta mañana. Solo se presentó una candidata, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, y por tanto fue elegida como la líder del Partido Popular local sin tener que rivalizar en las urnas con otras personas. El 96,8% de los militantes del PP la apoyaron, y ese 3% restante votó en blanco.

En su comparecencia ya como presidenta del Partido Popular olívico y ante las 500 personas que estaban presentes en el acto celebrado en el tinglado del Puerto, Sánchez se mostró visiblemente emocionada, teniendo que parar su discurso en varias ocasiones. Pero también dejó ver su lado combativo. «Somos la respuesta que la ciudad necesita. Nos espera una dura tarea, hay que cambiar las cosas. Tenemos motivos para ser optimistas, y es imprescindible derribar el engaño al que se le ha sometido a esta ciudad en los últimos 17 años. Hoy es un mal día para el PSOE, lo tengo clarísimo», afirmó contundente la nueva líder del PP de Vigo.

Para conseguirlo es consciente que tiene que recuperar la confianza de todas aquellas personas que depositan la papeleta en las urnas del PP en las elecciones autonómicas y generales pero que en las municipales apuestan por Abel Caballero: «Los votantes están ahí, nos están esperando». «Queda mucho recorrido por delante, pero hay motivos para ser optimistas porque no estamos solos», apuntó, en referencia a los aliados con los que contará desde la Diputación y la Xunta.

El presidente del PP gallego y de la Xunta, Alfonso Rueda, también estuvo esta mañana en el Tinglado del Puerto para apoyar a Luisa Sánchez y lanzar un mensaje claro: es imprescindible la unidad del partido. «Hay que unirse, solo la unión lleva a conseguir cosas. Los otros están muy cómodos si nos ven enfrentados, quiero pensar que eso ya se acabó», en referencia a las batallas internas que vivió el partido en los últimos años. Pero Rueda también aludió en repetidas ocasiones a la confrontación entre la administración autonómica y municipal. Aunque sin mencionarlo directamente, lamentó que Abel Caballero lleve «muchos años diciendo lo mismo, buscando enemigos externos... El mundo no funciona así».

Es más, señaló que Vigo ha perdido oportunidades por ese eterno conflicto entre el Concello y la Xunta de Galicia. «Eso no pasa en ningún otro sitio, no hace falta estar enfadados con todo el mundo, eso no lleva a ninguna parte», aseguró, recordando las grandes obras que ha acometido la Xunta en los últimos años, como el hospital Álvaro Cunqueiro o la Ciudad de la Justicia. Y mandó otro mensaje al PSOE: «Hay gente que está preocupada, que esperen a lo que somos capaces de hacer», antes de finalizar con un simbólico «¡Viva Vigo y viva Galicia!».

El presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, Luis López, se mostró optimista ante esta nueva etapa. «Ahora se abre un ciclo que no tiene ningún techo político ni electoral. Muchos no querían que llegara este momento, pero misión cumplida. Es un mal día porque saben que el PP de Vigo está en mejores condiciones que nunca», proclamó. Y fue más allá. «Si salimos al encuentro del votante, esta ciudad nos va a dar la mejor noticia en la cita de mayo de 2027», en referencia a las elecciones municipales previstas para entonces y en las que Luisa Sánchez se enfrentará a Abel Caballero.

Aunque faltaron algunas figuras históricas del PP de Vigo, al congreso celebrado en el Tinglado del Puerto acudieron numerosos altos cargos del partido, como Julio García Comesaña, o conselleiros como Antonio Gómez Caamaño, Román Rodríguez y María Martínez Allegue, además de figuras relevantes en la ciudad como el presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, o el del Puerto, Carlos Botana. Y también estaba Ana Ortiz, a la que el partido reconoció su trabajo al frente de la gestora. Ella misma declaró que en el último año «hemos recuperado a mucha gente que se había distanciado del Partido Popular».