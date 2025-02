Convocadas dos marchas en Vigo para reivindicar el 8M

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el próximo 8 de marzo Vigo se movilizará para dar visibilidad a las principales reivindicaciones que los colectivos feministas de la ciudad quieren poner en el foco. Sin embargo, en esta ocasión, serán dos marchas las que recorrerán las calles de la ciudad con hora y media de diferencia.

Por una parte, la plataforma Resposta Feminista, creada para dar relevo a la desaparecida Feminismo Unitario e integrada por alrededor de una decena de colectivos feministas y más de medio centenar de mujeres individuales, partirá a las 18.30 horas desde la Praza dos Cabalos bajo el lema «O feminismo muda a historia. Sen loita non hai futuro!». Mientras que, bajo el lema «Artellando a abolición do patriarcado», el denominado bloque abolicionista marchará a las 20.00 horas desde el mismo punto de partida y hasta Porta do Sol.

En la jornada de ayer, Resposta Feminista emitió un comunicado en el que se explicaba que, en cuanto se tuvo constancia de esta última convocatoria, se mantuvo una reunión para «tentar deixar as diferencias a un lado e camiñar todas xuntas», sin embargo, esto no fue posible, ya que «as condicións eran inasumibles: deixar atrás ás compañeiras trans non será nunca unha opción, ningunha muller será libre mentres non o sexamos todas», señalaron. En este sentido, destacaron que la formación nació «para construír un espazo mutuo e inclusivo, onde non se cuestione a identidade de ningunha muller».

En cuanto a la convocatoria lanzada por el otro bloque, se indicó que «imos berrar contra os feminicidios, a prostitución, a pornografía, os ventres de alugueiro e o xénero. Imos berrar pola liberación e emancipación de todas e cada unhas mulleres e nenas deste sistema patriarcal».