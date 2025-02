Jueces revocan hasta 16 suspensiones de condena cada mes por reincidencia

Ser condenado a penas de prisión no significa necesariamente el ingreso en un centro penitenciario. Aquellos delincuentes primarios, sentenciados a menos de dos años de cárcel o que reparen el daño causado —abonando parte de la responsabilidad civil— pueden acogerse al beneficio de la suspensión de condena: el juzgado acuerda su libertad condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones o prohibiciones: no volver a delinquir durante un determinado periodo de tiempo, seguir un tratamiento de desintoxicación o haber frente al pago de la indemnización a la víctima.

Pero no todos los penados cumplen estas condiciones. Tanto es así que de media al mes, la Audiencia de Vigo ratifica más de una docena de suspensiones de condena. Se trata en esencia de recursos de apelación formulados por el delincuente tras serle revocada la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por un juzgado de lo Penal. «No podemos decir que llegue al 50% de los casos, pero tampoco es raro; hay muchos casos en los que el condenado no cumple con las condiciones, especialmente los que están sometidos a tratamientos de deshabituación del consumo de drogas», explica un letrado de la Administración de Justicia de uno de estos órganos penales.

Así, solo para este mes, los cuatro magistrados de la Audiencia tienen previsto la revisión de hasta 16 causas de revocación de la suspensión de condena. «La reiteración delictiva no es residual, por ejemplo en casos de delitos de robo con fuerza o violencia o intimidación, la reincidencia y revocación es alta», explica uno de los magistrados de la Sección Quinta.

Lo cierto es que tras el cambio de la reforma 1/2015, la normativa ya no contempla una revocación automática de este beneficio tras una nueva delincuencia o el incumplimiento de las condiciones. «Cuando estos suceso, el juzgado escucha a la Fiscalía, defensa y acusación particular si la hubiera y determina si hay riesgo o no de que el condenado continúe el libertad, el tipo de delito cometido, si es de la misma naturaleza que el primero...», amplía este magistrado.

Por ejemplo; en uno de los casos que ejecutó Penal 2 de Vigo, este órgano y posteriormente la Audiencia, revocaron la suspensión de la pena a un condenado por delitos de receptación y lesiones. Tenía como condición no volver a delinquir durante un periodo de dos años, pero fue nuevamente detenido. «La pluralidad de bienes jurídicos que son consecuencia de su conducta delictiva denota una particular peligrosidad y potencialidad delictiva [...] incompatible con el beneficio concedido», explican en el fallo.

Por ejemplo, cuando la condición de la suspensión es la participación en programas de desintoxicación, se ordena a los condenados no cortarse el pelo para, cada seis meses, poder someterse a pruebas de detección de drogas.