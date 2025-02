Estudiantes de Arte Dramático denuncian coacciones e intimidación de algunos docentes e «inacción» de la administración

Estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Galicia (ESAD) han protagonizado este viernes una protesta en el centro, situado en Vigo, para reclamar «soluciones» a la administración ante la «situación de incomodidad» que se vive en las aulas por las «coacciones», «intimidación» y «prácticas cuestionables» por parte de algunos docentes.

Así, han hecho una concentración y coreado consignas como «nuestra educación, sin intimidación», «fuera el miedo, queremos soluciones», o «no hay comodidad, queremos igualdad», antes de dar lectura a un manifiesto con el que exigen respuestas a la administración y «tolerancia cero de la Inspección educativa ante prácticas que violentan la intimidad».

Aunque no han querido especificar qué comportamientos les han llevado a mostrar su disconformidad, sí han señalado que no se sienten «seguros» frente a la actitud de algunos docentes, que les llevan a sentirse «manipulados, aterrorizados, violentados y atacados». «Necesitamos un ambiente seguro, la intimidación y el abuso de poder no deben tener cabida», han advertido.

Además, han denunciado que han trasladado los hechos a la Consellería de Educación en diversas ocasiones y no han tenido solución, por lo que advierten: «No nos quedaremos calladas, permitiendo que el ciclo continúe, porque la inacción de las instituciones perpetúa el problema».

«Exigimos mecanismos de denuncia accesibles, y que protejan al alumnado», han explicado, antes de apuntar que temen represalias si dan informaciones más concretas, aunque han confirmado que la situación de malestar está vinculada en cierta manera con los hechos ocurridos hace unos años en el centro, cuando varias alumnas interpusieron denuncia, por supuesto acoso sexual, contra tres profesores, un procedimiento que fue archivado.

El director de la Escuela, Roberto Relova, ha confirmado que la situación de tensión y malestar se mantiene desde hace meses, y ha trasladado su respaldo a los alumnos y alumnas.