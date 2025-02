La beca Castellanos permite un estudio de cáncer de próstata en el Meixoeiro

Un 7,57% es lo que se espera que aumente, en solo un año, el número de casos de cáncer de pulmón en mujeres. Los coordinadores científicos del VII Simposio Nacional de Oncología de Precisión (OncoPrecisión25), los doctores Martín Lázaro y Sergio Vázquez, mostraron ayer su preocupación por este «significativo incremento», que atribuyen al «acceso tardío» de las mujeres al tabaco.

Por ello, les parece importante incidir en programas de cribado. Sobre todo para este, que es el que causa más muertes en España. Pero no solo. «Nos gustaría que pudiera haberlos para todos los tumores, pero a día de hoy no es así», señala Lázaro, jefe de sección en el Chuvi. Aunque de nada vale crearlos, si la población no responde. Reprocharon que en algunos, como el de colon, los invitados que acuden no llegan ni al 40%. Los oncólogos también pidieron que se implementen facilidades para la movilidad d e los pacientes de unas áreas a otras.