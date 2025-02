Alumnado del CIFP Manuel Antonio pone a Vigo en el foco

«¡Quedan cinco minutos! ¡En cinco minutos abrimos!». Ultiman la colocación de paquetes de palomitas en cada una de las butacas y hacen recuento para que en ninguna falte el aperitivo correspondiente. De fondo suenan las voces de Rebeliom do Inframundo y Fillas de Cassandra entonando Contra vento e marea, mientras las imágenes del videoclip rodado en la ría de Vigo se proyectan en la pantalla desplegada en el escenario, que cuenta con una decoración de cine. «Preparados, ¡abrimos puertas!» y, tras esa indicación, la alumna responsable del punto de entrada procede a desplegar una alfombra roja que da paso al salón de actos del CIFP Manuel Antonio tras atravesar una cortina de fiesta con colores metalizados.

Decenas de estudiantes del centro educativo vigués se suman al evento en el que dará comienzo la proyección del cortometraje Onde dormen as gaivotas, de Dani Cornes, quien también está presente entre el público y con el que podrán compartir impresiones posteriormente.

Roi Álvarez y Manuel Abalo junto a alumnado del ciclo de Xestión de Aloxamentos Turísticos. | J. Lores

Con el objetivo de poner en práctica las habilidades y nociones adquiridas, estudiantes del ciclo superior de Xestión de Aloxamentos Turísticos celebraron ayer el evento cultural en el que llevaban más de un mes trabajando intensamente, una jornada que decidieron centrar en el sector audiovisual y su impacto en la ciudad de Vigo, y que llevó al CIFP Manuel Antonio a los cineastas Álvaro Gago y Dani Cornes, al escritor Manel Loureiro, y a la responsable de la Vigo Film Office, Amaia Mauleón.

Desde la planificación y desarrollo del evento al contacto con los ponentes, el diseño de la publicidad, la comunicación en redes sociales o la parte audiovisual, los estudiantes fueron los grandes protagonistas, ya que se ocuparon íntegramente de esta cita de cine que dio comienzo con una charla con Manel Loureiro, quien abordó la adaptación cinematográfica de su saga Apocalipsis Z y parte de su rodaje en la ciudad.

En su intervención, entre otras cuestiones, el autor analizó con alumnado que asistió al evento el gran impacto que llega a tener que en una producción de tal magnitud aparezca una imagen de apenas unos segundos con las luces de Navidad de Vigo, aunque sea de fondo.

A maneira de que poñan en practica todo o aprendido neles é facendo un evento real

El programa de la jornada continuó con la responsable de la Vigo Film Office , Amaia Mauleón, y concluyó con las proyecciones de los cortometrajes Onde dormen as gaivotas y 16 de decembro, de Dani Cormes y Álvaro Gago, respectivamente, quienes intercambiaron impresiones con el alumnado al terminar los visionados de sus piezas audiovisuales.

Alanis Palomino y Karla Mejía fueron dos de las alumnas que se ocuparon de que «todo estuviera en orden» durante el desarrollo del evento cultural y estas dos estudiantes del ciclo de Xestión de Aloxamentos Turísticos contaban que «la idea es que cada uno haga un poco de todo, desde la apertura de puertas a dar las gracias por la asistencia o recibir y acompañar a los ponentes. Cada uno tiene su papel y vamos alternando. Invitamos al evento a alumnado del sector de turismo, textil y también audiovisual, y es mucho trabajo, a veces algo estresante porque quieres que salga perfecto».

Manel Loureiro, ayer, durante su visita al CIFP Manuel Antonio. / José Lores

Roi Álvarez y Manuel Abalo fueron los docentes del ciclo que supervisaron el trabajo de los estudiantes y explicaron que «todos os anos facemos un evento co alumnado do segundo curso do ciclo, porque teñen dous módulos vencellados con eventos e a maneira de que poñan en practica todo o aprendido neles é facendo un evento real. Neste caso a temática é o audiovisual, pero xa se fixeron xornadas enfocadas ao mundo empresarial ou de arte e cultura».