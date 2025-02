La acusada de dejar sin ojo a su exnovio: «No pensé que un cargador pudiera hacerle esto»

«Pido perdón otra vez; nunca pené que un cargador pudiera hacerle esto». Con «esto» se refería la acusada durante su derecho al turno de última palabra a la pérdida completa del ojo que sufrió su expareja a consecuencia de una agresión con el cargador del teléfono móvil. La mujer no negó haberlo golpeado tras un altercado entre ambos pero sí la intencionalidad lesiva: «Jamás quise hacerle daño, fue un accidente».

Esta versión no fue acogida ni por la acusación particular ni por la Fiscalía, que solicita para la joven 9 años de prisión por un delito de lesiones agravadas. «Se lo clava intencionadamente. No se baraja la hipótesis de que fuera a lanzárselo; la intención no es otra que causar lesión, independientemente de la entidad». Por su parte, la defensa de la mujer pide rebajar la calificación del delito a lesiones por imprudencia, con penas que oscilan entre los seis meses de multa y los dos años de prisión.

El juicio, celebrado ayer en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, quedó visto para sentencia.

La acusada aseguró en su declaración que la agresión con el cargador vino precedida de un ataque previo por parte de la víctima. «Me tenía agarrado el cuello con las manos y el cable del cargador. Yo solo me defendí porque temí por mi vida. Cuando cojo el cargador solo quería que me soltara; había mucha tensión fue acción-reacción», aseguró.

Estos hechos fueron descartados por la víctima, que cuenta ahora con una prótesis tras la pérdida del ojo. «Le ayudé a hacer la maleta porque ella quería meter a alguien en casa; cojo mi móvil y el cargador, miré la hora y cuando me levanté la cabeza ya tenía algo clavado: fue lo que hizo, apuñalarme en la cara, sin más», contó el joven, quien negó haberle enroscado el cable en el cuello o haberla «sacado a rastras» o «forcejeado».

Esta versión concuerda más con lo recogido por la Policía Nacional el día de los hechos. Según se expuso en la vista, en el atestado de los agentes que participaron de la intervención, no se apreciaban lesiones de lucha en la joven, y sí en el hombre. «No vimos ninguna lesiones visible; ella estaba normal, nos contó de manera voluntaria lo que pasó», testificaron.

La clave del juicio estuvo en la pregunta formulada por los propios magistrados del tribunal. La presidenta consultó a la forense por el «mecanismo» de la agresión, es decir, si era necesaria un fuerza alta para producir semejante lesión. La respuesta de la médico-forense fue contundente: «Se necesita un impacto de intensidad moderada; este fue un impacto directo con una pequeña fuerza. Lanzándolo sería difícil causar estas lesiones».