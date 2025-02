Ellas (y él) lideran el bachillerato más duro

Estudiar fuera, en una universidad del extranjero, es el objetivo último, pero adquirir competencias como el pensamiento crítico, la investigación y curiosidad o la organización ya lo están logrando desde el mismo momento en el que se matricularon en la modalidad del Bachillerato Internacional (BI); un diploma que acredita y convalida no solo esta etapa educativa sino también abre las puertas a múltiples estudios internacionales.

STEM

Al igual que el ordinario, este bachillerato cuenta con dos ramas: el científico-técnico y la de ciencias sociales. Sus estudiantes sacan buenas notas, son aplicados, maduros, responsables, proactivos... pero, sobre todo, mujeres. Y es que de los 15 adolescentes que integran el BI del IES O Castro, tan solo hay un niño: Álex. El joven cursa la modalidad científica junto a otras nueve compañeras; demostrando así que las materias STEM (acrónimo inglés de ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología) sí son para ellas.

Berta, Claudia, Lucía, Zaira, Sofía, Ana, Jimena, Samantha y Sara son las alumnas y futuras ingenieras que desembarcaron en esta modalidad de Bachillerato, del que por el momento, tienen gratas alusiones. «Los primeros días sí fueron un poco duros, nada que no me esperase. Sabía que era más complicado, que había más horas y se necesitaba más organización», cuenta Claudia.

Ingenieras e informáticas

Ingeniería informática, arquitectura, aerospacial, medicina o psicología son algunas de las titulaciones a las que aspiran estos jóvenes, conscientes de que tendrán más salidas laborales si estudian fuera. «Hay una diferencia clara con el otro Bachillerato, pero creo que estoy haciendo un esfuerzo ahora para algo que me va a venir bien más adelante», reconoce una de las alumnas. «En comparación con la ESO, todos los bachilleratos son complicados pero una vez afrontas este cambio sé que será un trabajo extra pero luego en la Universidad voy a poder sacar partido de este esfuerzo», comenta otra estudiante.

Sin duda, el mayor cambio pero no tanto en el ámbito puramente lectivo o académico, fue para Álex, que pasó de estudiar en un colegio exclusivamente masculino a hacerlo rodeado de chicas. «No me lo esperaba para nada; yo vengo del CPR Montecastelo. Imagina el primer día de clase... pero para nada me arrepiento de haber elegido este bachillerato», bromeaba el joven. El resto de sus compañeras también reconocían haberse sorprendido por la situación el primer día de clase, pero ahora la reflexión es distinta. «Pues al principio yo esperaba que solo íbamos a ser dos chicas, o incluso cierta igualdad por ser la rama científica, pero luego sí que es verdad que muchos chicos, en lugar de hacer bachillerato, se decantan por la FP», cuenta una de las jóvenes.

Respeto por los demás

Más que la paridad, o en este caso la ausencia de la misma en cuanto al sexo en el BI, el gran cambio que han denotado las y los alumnos es el formato de las clases. «Ahora veo que aprendo mucho más. Al ser tan poco en clase, estas son mucho más individualizadas. En la ESO estabas por obligación, aquí nos respetamos mucho más, tanto entre nosotros como con los profesores. Las clases son mucho mejores, más amenas, no es todo leer, leer y leer; lo llevamos de otra manera. Hablamos más, debatimos, tocamos temas de fuera... », coincidían los jóvenes.

Esta nueva metodología educativa también les obligó a cambiar sus hábitos de estudio. «La organización la valoro mucho más ahora; si no tuviera mi planning no podría sacarlo adelante», valoran los jóvenes, que aprecian este formato como una «antesala» a lo que se encontrarán en la Universidad. «Es una forma de ir más y mejor preparados; el nivel sube todavía más y ahí el salto menor», comentan.

A pesar de sus buenas notas, todos coincidían en señalar sus «miedos» al comienzo del curso. «Estaba segura que los demás serían mejores que yo; hablábamos de quién sería el genio y ahora veo que sí estamos a un mismo nivel», concluyen los estudiantes.