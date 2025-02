El Imserso y el Galicia Sur colaboran en una app de entrenamiento emocional

El director-gerente del CREAP de Valencia tiene un perfil completo y no muy fácil de encontrar en puetos de dirección. Tiene experiencia de gestor —formación en Dirección de Empresas y con diversos cargos en asociaciones—, de clínico —es psicólogo— y de investigador —en la Universidad de Valencia—. «Si no tuviese ese bagaje, igual no me hubiera desplazado a Vigo, porque no me daría cuenta de lo importante que es», señala.

-¿Por dónde van las terapias innovadoras en las que trabajan en el CREAP de Valencia?

-Aparte de validar programas que incluyen aspectos nuevos que no se han probado hasta ahora, una de las principales tendencias hoy es la inclusión de nuevas tecnologías. Estamos viviendo una revolución, casi comparable a la Industrial. Hay muchas opciones tecnológicas —con IA, con realidad virtual...— que van abriendo nuevas posibilidades. Hay que probarlas también a nivel sociosanitario para mejorar la vida de los pacientes.

-Están probando también con el metaverso. ¿Cómo?

Empezamos a explorar sus usos terapéuticos. Son avatares de personas reales que, desde cualquier parte del mundo, con sus gafas de realidad virtual pueden mantener conversaciones naturales. Esto puede ofrecer la oportunidad a las personas que necesitan entrenar sus habilidades sociales de hacerlo con un nivel de exposición más bajo que en la propia realidad. Si algo va mal puedo cortar la conversación, quitarme las gafas y estoy en un entorno seguro. Y luego vuelvo a entrar, pero a otra conversación con otras personas. Hay pocas opciones, de momento, porque en la mayoría de los mundos virtuales se habla en inglés. Y la apariencia de los avatares no solo es que aún no sea realista, sino que se usan avatares como objetos o monstruos

-Existe el riesgo de que se sientan cómodos en el metaverso y no quieran salir.

-Es un riesgo que está ahí, pero lo importante de hacer estas terapias con los profesionales es que enseña a la persona a hacer uso de la tecnología y no abuso.