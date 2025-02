Curiosidad por la historia del arte más allá de los 60

Apenas quedan unos minutos para empezar y, en un aparte, Mª Ángeles López comenta que en la sesión toca hablar de Paula Rego, artista portuguesa que revolucionó la representación de las mujeres en el arte, abordando con una mirada cruda temas como el aborto, el abuso familiar, la mutilación genital femenina, las agresiones o la explotación sexual. Mª Ángeles es una de las más de 140 alumnas que, al igual que María José González, acuden cada miércoles al Teatro Afundación para ampliar sus conocimientos sobre historia del arte.

Este universo no es ajeno para ella, ya que hace 24 años que Mª Ángeles López empezó a empaparse del arte gracias a la madre de su actual docente: «Fue con Marina Táboas que me introduje en el arte, ella me enseñó a amar ir a los museos, que antes no me gustaba nada, me fue llevando de la mano a través de los siglos por la pintura y su evolución. En cuanto me enteré de que su hija impartía clases, quise probar a ver si me gustaba y me encantó, lo explica todo muy bien y es muy amena. Poco a poco vas ampliando también conocimientos sobre pintores, sobre estilos que a lo mejor no te gustaban y que acabas amando», comenta.

Detrás de estas sesiones dirigidas a un público sénior y que contribuyen a crear un espacio de ocio y cultura alternativa en Vigo, Marta Riera es la profesional que despierta la curiosidad por la historia del arte de las 145 personas inscritas en el ciclo, un volumen de alumnado que se ha multiplicado por siete desde que las puso en marcha hace una década, progresión que el año pasado experimentó su mayor impulso, cuando sus clases pasaron de 90 asistentes a completar el aforo por primera vez. Doctora en Bellas Artes, ilustradora y divulgadora de arte, Riera señala que «es emocionante porque son personas que ya están jubiladas y que tienen muchísima curiosidad y ganas de seguir aprendiendo, es un público fantástico, y muchas veces son ellos los que me dan pistas sobre qué temática tocar en las sesiones».

En su gabinete de curiosidades particular del Espazo +60 de Afundación, Mª Ángeles López, María José González y sus compañeras han abordado desde el pasado mes de enero temática relacionada con Doña Urraca, San Isidoro, el universo de Magritte y, en la jornada de ayer, el de Paula Rego. Sin embargo, en el curso pasado fue la naturaleza en el arte la gran protagonista, siendo este universo material y su representación artística la excusa perfecta para abordar la arquitectura sostenible, la artesanía y la moda inspirada en la naturaleza , puesto que la programación rota en cada ciclo.

En el caso de María José González, esta alumna indica que antes trabajaba en el mundo del diseño, por lo que uno de los aspectos que más le cautivó de las sesiones de Riera es que abarca desde distintos pintores a estilos o épocas artísticas, así como las diferentes disciplinas. En este sentido, González apunta que «después de las clases también nos envía mucha documentación y , gracias a eso, cuando vas a una exposición ves las obras desde otra perspectiva».

A la hora de analizar el éxito que ha cosechado este ciclo de historia del arte en la ciudad, que atrae a alumnado desde Pontevedra, O Morrazo e incluso de Tomiño, Marta Riera destaca que «creo que han sido ellos mismos los que le han dado eco y creo que otra parte del éxito viene de que mi concepción de la historia del arte no es cerrada, sino que es muy abierta a todas las disciplinas y me gusta contextualizar las obras en su momento, establecer paralelismos con el presente, hablar de cine, fotografía, literatura... , y quizás no estemos acostumbrados aquí a una historia del arte tan viva».