Transportes vuelve a «olvidarse» de la variante de Cerdedo

En la presentación esta semana de la nueva estación de Valladolid Campo-Grande, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible incluyó un mapa con todas las líneas de Alta Velocidad en servicio, obras o planificación avanzada en España. Aparece la salida sur de Vigo, el baipás de Olmedo y los tramos del Corredor Mediterráneo del Granada-Almería que empezarán en 2028, así como la unión Pamplona-Y Vasca, que no dispone de un proyecto definido. Pero llama la atención que, una vez más, el Gobierno central se olvida de la variante de Cerdedo, una de las infraestructuras que el alcalde olívico, Abel Caballero, defiende con más vehemencia a la vez que insiste en que también es una apuesta del Ejecutivo.

La situación de Vigo guarda similitudes con las de San Sebastián y Almería, los otros rincones del mapa ferroviario actual que piden una línea que los una dignamente con los grandes corredores. Ambos territorios sí ven reflejadas en este mapa sus demandas. Sobre la conexión por Cerdedo con Ourense, desde donde sí hay Alta Velocidad hasta Madrid, Caballero destacó en la última entrevista concedida a FARO, publicada el 9 de febrero, que la reunión técnica con el ministerio para abordar esta actuación sería la siguiente semana. Por ahora, no ha trascendido información sobre esta cita. «Estoy muy esperanzado. La reunión que tuve en el ministerio fue consistente. Ya nos contactó Renfe. El Vigo-Madrid en Alta Velocidad tiene que ser entre dos horas y media y tres. No podemos bajar de ahí. La estación de Vigo no será Ourense, eso de ningún modo va a pasar. Lo entendieron enseguida», aseveró el alcalde.

Línea del Miño

Los técnicos apuntan que la reforma de la vía del Miño dejaría tiempos similares de viaje que la variante de Cerdedo. Lo cierto es que ya está prevista una modernización de la línea convencional entre Vigo y Ourense para adaptarla a las necesidades del Corredor Atlántico de mercancías. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ya ha activado contratos por 100 millones que permitirían aumentar la velocidad máxima, facilitar los cruces pese a ser en vía única y reducir tiempos de viaje. Sumado a la ejecución de la salida sur, el tiempo de viaje se quedaría en apenas una hora. En el caso de Cerdedo, serían algo más de 50 minutos.