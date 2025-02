«Queremos paz para sacar la música de los búnkeres»

Cuando los tanques rusos empezaron a avanzar hacia Kiev, el director del Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSMV), Esteban Valverde, tenía que estar dando allí una clase y un concierto en su Asociación Nacional de Compositores. Esta visita se frustró, pero el intercambio cultural y académico con Ucrania, que había nacido en 2016 en el marco el Programa Erasmus+, no solo continuó, sino que se intensificó. Eso sí, teñido de la tristeza con la que impregna todo la guerra. Esta semana, clave para el futuro de su país, músicos y profesores ucranianos se han desplazado hasta el centro olívico para celebrar esta «relación única» que les une, con clases magistrales para el alumnado y dos conciertos abiertos a la ciudadanía.

En los casi nueve años de vínculo entre el CSMV y la Universidad de Artes de Járkov y el Conservatorio Nacional Tchaikovsky de Kiev, se han producido 84 intercambios a través del Erasmus+. Con el inicio del conflicto, el centro olívico activo una campaña de acogida en la que se ofrecieron a colaborar más de cien familias. Finalmente, dieron cobijo a 21 alumnos —18 de ellos, mujeres— y ocho continúan estudiando en el Castro. «Tenemos una colaboración genial», explica Bohdan Rumiantsev, destacado violonchelista y pianista, que lidera el departamento de relaciones internacionales en la institución de Kiev. Cuenta que los alumnos están «muy contentos» en Vigo. En un viaje de tres días, de este centro también han acudido para la ocasión la pianista y clavicenista Nataliia Sikorska, el violinista Dmytro Tkachenko, la cellista y jefa del departamento de cuerdas Kateryna Polianska y el cantante Oleg Tonkoshkura. Ofrecen un concierto mañana, a las 20 horas, en el auditorio Martín Códax.

De la primera línea de combate, de Járkov, ha llegado su rectora, la cantante Nataliya Govorukhina; su primera vicerrectora Iryna Sukhlenko; el vicerrector de relaciones internacionales Oleh Kopeliuk; e Ihor Sediuk, pianista como los dos anteriores, para hablar del «futuro» de la relación con el CSMV. Ayer ofrecieron un concierto que incluyó piezas de compositores de su ciudad. Para ellos, es muy importante reivindicar y compartir su música en Vigo.

Cuentan que su Universidad se ha trasladado al subsuelo. Estar en salas con ventanales, allí, no es posible. Han decorado las paredes de los búnkeres con arte y también han instalado internet. No solo imparten clase, sino que celebran conciertos de todo tipo: recitales, sinfónicos, espectáculos de ópera... Muestran orgullosos la representacion de «Las bodas de Fígaro», de Mozart. Son salas subterráneas enormes, en las que caben 600 personas. Y agotan entradas. «La música ayuda a la gente a olvidarse por un rato de lo que están viviendo y da esperanza para el Járkov del futuro», señalan. Otras veces apuestan por cantar online, cada uno desde donde se encuentre. «Es difícil, pero es importante para los estudiantes, para comprender que no estás solo y para continuar», apuntan.

Actualidad

Preguntados sobre las negociaciones para la paz y sus expectativas, señalan que es una cuestión «difícil» para ellos. Su deseo es que sean «útiles para Ucrania» y se consiga una paz con la que volver a sacar la música a la superficie.

Además, el encuentro en Vigo contará con la participación de Loretta Paulauskaite, responsable de la dimensión internacional de la Escuela Superior Española del Sepie del Ministerior de Ciencia, Innovación y Universidades.