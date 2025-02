«Creo que vamos a una etapa en la que la objetividad ha desaparecido»

El grupo Nada Surf nació en Nueva York hace más de 30 años y tiene himnos como Popular, con la que despegaron, Blonde on Blonde o Always Love, entre las muchas de sus 11 discos. Su cantante y compositor es Matthew Caws, que, junto a Daniel Lorca (bajista), Louie Lino (teclista) y Ira Elliot (batería), presentará en Vigo Moon Mirror. Entre otras cosas, adelanta que está pensando en sacar un disco en solitario.

— ¿Lleva la cuenta de las veces que han tocado en Galicia?

— Probablemente unas ocho veces. Tocamos cuatro veces en diferentes sitios de Vigo, también en Ourense en un concierto en solitario.

— Pero más allá de que Daniel Lorca sea español, parece que les gusta mucho el país.

— Nos encanta. Tiene una cultura musical muy especial y parece que hay un entusiasmo especial por el power pop, el garage… No pienso mucho en géneros y etiquetas e incluso el power pop es complicado, según a quién le preguntes tendrán impresiones diferentes. Para otros es solo una palabra más para definir un rock ruidoso. Es más The Beatles que Led Zeppelin, y yo adoro Led Zeppelin. Es como canciones folk o country a todo volumen. En España hay un gusto particular por esto. Es una cultura y gente muy cálida, con mucho entusiasmo por nuestra música, que no sé por qué, pero es genial y nos hace muy felices. Por eso seguimos viniendo.

«España tiene una cultura musical muy especial»

— La última aquí fue en 2021: Público sentado y con medidas de distancia por el COVID. Parece que hace una eternidad.

— Lo recuerdo, fue lloviendo y en el exterior. Es cierto, parece que ha pasado una eternidad y creo que mucha gente lo siente igual. Fue como un sueño, tampoco quiero decir que fue una pesadilla, pese a que sí lo fue para mucha gente. ¿Realmente sucedió? Lo recuerdo bien.

— Desde entonces el mundo ha cambiado mucho. Ya han dicho que la banda está deprimida con la llegada de Trump.

— Por supuesto. Y creo que mucha gente lloró por ello. Es horrible, impensable. Hay mucha confusión, perversión… Creo que fue Brian Eno el que dijo: «La objetividad es una de las cosas más preciadas del mundo». Y creo que vamos a una etapa en la que la objetividad ha desaparecido, al menos en el liderazgo en EE UU. No se piensa en el bien común, se ha convertido en una idea antigua, lo que es aterrador.

— ¿Es el turno de una canción política o protesta?

— Seguramente. Tengo bastantes canciones de ese tipo y probablemente haga más. Sucede que hay canciones que son todavía relevantes y ojalá no lo fueran. Tenemos The Fox, sobre las noticias por cable, que todavía parece muy apropiada para lo que pasa hoy; lo mismo con Song for Congress. Parecen escritas ayer mismo y eso es terrible.

— Aquí llegan con ‘Moon Mirror’ bajo el brazo. ¿Qué canciones destacaría sobre el resto?

— El primer single, In Front of Me Now, la canción Moon Mirror… Esta última es muy imperfecta, fue un poco sobre la marcha. La música surgió muy fácil, con algo que Louie [Lino, teclista] estaba tocando, luego me sumé y la melodía y voz la hice en unos seis minutos. Lo hice en casa, con mi ordenador. La idea detrás de ello es algo que me ocurrió un día que tenía insomnio. Había luna llena. No es una idea muy profunda que ya he comentado en otras ocasiones: la luna es la única cosa, aparte del sol, que todos vemos. Todos vemos árboles, nubes, fotos… pero todas son diferentes, aunque sean muy similares. La luna no, no hay nada igual. Y no es un espejo, pero es algo que todos tenemos en común. Algo emocional, romántico, para muchas personas.

— ¿Es su forma de conectar con el público?

— Escribo canciones para conectar conmigo mismo. Es como si nos rompiéramos todo el tiempo, por miedo, distracciones o lo que sea, y cuando meditamos o hacemos algo que nos gusta nos reconectamos con nosotros mismos. Me da cierta vergüenza hablar de esto, pero sí, creo que cada uno tenemos un mundo interior y de vez en cuando hay que arreglarlo o sanarlo. Creo que es por eso por lo que hago música, porque me conforta y a la vez me ilusiona. Es como la nicotina: la música es la única droga que te afecta de forma diferente en función de lo que necesites. Si eres fumador y necesitas calmarte, un cigarrillo funciona; si necesitas energía, también. Creo que el arte es lo mismo.

— Para muchos la música es precisamente eso. Algunos sienten una canción de una forma que, para otros, puede ser lo opuesto. ¿Piensa en ello?

— Pienso en cómo las canciones han supuesto un cambio de vida para mí. Es un sentimiento bueno cuando alguien te dice que esta canción o este álbum les ha cambiado la vida. Siento lo mismo por el arte de otras personas y dar eso a la gente sienta muy bien. Es como devolver parte de lo que recibo.

Nada Surf, en una imagen promocional para su último disco, Moon Mirror. / FdV

— En una entrevista el año pasado mencionaba que el disco lo hicieron casi en dos tandas, una en el verano de 2020 y luego cuando se volvieron a juntar. ¿Qué cambió entre esas sesiones?

— Fuimos a Ibiza tres veces, dos semanas en cada una, para tocar las canciones juntos. Normalmente yo escribo el corazón o buena parte de ellas, a veces enteras, y luego las tocamos juntos hasta que coge forma de banda. De vez en cuando escribimos alguna directamente en el sitio, como The One You Want, que estábamos hablando sobre la música de los ochenta juntos y empecé a tocar. La canción estaba escrita media hora después. Eso pasa a veces, pero normalmente es algo que llevo de casa. No sé qué cambio en este caso, pero de alguna forma es que el mundo cambió. Nosotros no, porque nuestro mundo musical en común es algo propio.

— ¿Tiene Matthew Caws un grupo gallego o español favorito?

— León Benavente me gusta, también Cristina Plaza con Daga Voladora. Creo que son geniales y soy muy fan de ella como persona y música. Me gustan sus gustos y su pareja, Fino Oyonarte, es amigo y productor. Son gente muy interesante. El disco de Oyonatre, Sueños y tormentas, es realmente bueno. Daniel [Lorca] me pone música constantemente y adoro, por ejemplo, Parálisis Permanente. Son increíbles. Hay una cultura muy rica.

«La música es como la nicotina, es la única droga que te afecta de forma diferente en función de lo que necesites»

— Los últimos cuatro discos se publicaron cada cuatro años. ¿Toca esperar hasta 2028?

— Probablemente. Algo saldrá entremedias, creo que voy a empezar a trabajar o a pensar en mi propio disco, en solitario. Pero no lo sé. Hacer un disco es una aventura, mucho trabajo, y luego vas de gira y no se hace otra cosa en todo el año. Ahora siento que quiero hacer algo y espero que salga antes que el próximo de Nada Surf.

— ¿Y habrá algo nuevo de Minor Alps (proyecto con Juliana Hatfield)?

— Me encantaría. Estoy seguro de que lo haremos en algún momento. Ahora toca el disco en solitario, o al menos es en lo que pienso a día de hoy. Quién sabe qué pensaré la próxima semana (ríe). Ahora mismo solo estoy pasando mucho tiempo con mi familia y preparando la gira. El balance vida-trabajo es muy importante y creo que por eso seguimos juntos después de 30 años.

— Más de 30 años tocando juntos, ¿se ponen fecha de caducidad para Nada Surf?

— No pensamos en ello. Lo haremos tanto tiempo como nos siente bien o podamos. Es una buena sensación ahora mismo, con tanto trabajo y tantos discos publicados. Estoy entusiasmado por más.