Un centenar de propietarios demandaron a sus inquilinos desde que arrancó el año

No han transcurrido ni cincuenta días desde que arrancó el 2025, y en este periodo han sido muchos los propietarios de inmuebles, tanto viviendas como locales comerciales, que se han visto obligados a interponer una demanda contra sus inquilinos por impagos en la renta del alquiler. Concretamente, en lo poco que llevamos de año, los trece juzgados de Primera Instancia de Vigo —sin contar con Familia— han recibido cerca de un centenar de procedimientos de reclamación de cantidad dirigidos contra estos moradores que durante varios meses no han podido afrontar el precio de las rentas.

Más de 3 meses de impagos

Y hablamos de varios meses porque, señalan profesionales de estas salas, los dueños de estos inmuebles suelen esperar entre «3 o 4 meses» de impagos para la interposición de la demanda de desahucio. «Acaso que ya se produjera una situación anterior de impagos, el propietario espera a los 3 o 4 meses de no recibir la renta para acudir al juzgado; no es algo inmediato pero sí saben que luego el procedimiento puede alargarse hasta el año, por lo que no tardan mucho en demandar», cuenta una de las letradas de la Administración de Justicia de una sala civil.

Justicia gratuita o vulnerabilidad

La demora en este procedimiento puede devenir de varias razones: por un lado, explican estas mismas fuentes, por la solicitud, por ejemplo, de justicia gratuita o informes de vulnerabilidad. «Es habitual que los inquilinos lo soliciten, si no tienen dinero para afrontar el pago del alquiler piden este tipo de ayudas y el servicio municipal está colapsado. También depende mucho si se trata de una segunda residencia o un local comercial», esgrimen profesionales de los juzgados.

También cuentan que no es raro que muchos de estos inquilinos demandados acaben por enervarse del desahucio; esto es que tras la demanda, afronten el pago total de la deuda poniendo fin así al lanzamiento. «Eso sí, asumirían el pago de las costas», explica una de las letradas judiciales.

Pisos turísticos

¿Y qué pasa con los pisos turísticos? Consultados a varios de estos órganos civiles y también al Servicio Común de Notificaciones y embargos —oficina judicial encargada de la ejecución de los desahucios— coinciden en señalar que, por el momento, y a pesar de su bum, no se han producido demandas al respecto. «Ni de las comunidades de propietarios contra los dueños, ni tampoco de dueños de pisos turísticos contra usuarios. Por el momento no hemos tenido ningún caso; desahucios de habitaciones de viviendas compartidas sí, pero que fueran pisos turísticos no», precisa Fernando Varela, letrado judicial del Servicio Común.

Tarjetas revolving

Pese al gran volumen de procedimientos contra los impagos en alquileres, estos no son los asuntos que más se tramitan en las trece salas civiles de Vigo. «Pequeñas deudas relativas a microcréditos, tarjetas revolving... llevamos como tres o cuatro años con muchísimos casos», cuenta una letrada judicial, que precisa que las cuantías requeridas rondan desde pequeñas cantidades a grandes cifras. «Van desde los 100 euros o de incluso los 10.000. Pero estas firmas compran grandes paquetes de deudas, y aunque parezca que por 100 euros no pondrías una demanda, si son mil personas las que deben 100 euros sí te lo planteas», argumenta esta profesional.

