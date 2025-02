Propietarios aprovechan la finalización del contrato de alquiler para doblar los precios

El acceso a la vivienda en Vigo se está convirtiendo para muchos en una auténtica utopía. La escasez de pisos en alquiler y los precios completamente desbocados provocan que muchas personas se tengan que ir a vivir a municipios del entorno. Hay situaciones concretas que son muy ilustrativas del momento actual. Por ejemplo, el hecho de que haya propietarios que cuando se van sus inquilinos, ofrezcan el piso al doble de precio que antes.

Esto sucede por ejemplo en una conocida urbanización ubicada en el entorno de Castrelos: una de las residentes de estos adosados se muda, y sus caseros aprovechan para intentar exprimir al máximo su beneficio. La inquilina que se va pagaba ochocientos euros al mes, y ahora, con la casa ya en el mercado, piden entre 1.500 y 1.800 a aquellos interesados en vivir en ese adosado. Es decir, al dar por finalizado el contrato y firmar uno nuevo, entienden que pueden subir los precios de forma ilimitada, no únicamente el 3% anual que marca la ley para las renovaciones de la renta.

En el caso de la casa de la mencionada urbanización, había varias personas interesadas en la misma que, tras la actualización tan al alza del precio, se han echado atrás. Pero los propietarios tienen confianza en que llegará alguien que pagará lo que piden aunque sea el doble de lo que recibían antes. Otros inmuebles de esa misma urbanización se ofrecen a la venta por unos 400.000 euros. Se trata de casas con plaza de garaje y que se construyeron hace unos veinte años.

También en varios pisos del centro, en el Arenal, caseros que antes cobraban unos 900 euros mensuales aprovechan el final de los contratos y el cambio de inquilinos para «ajustar» el precio al mercado actual, ofreciendo esas viviendas a través de inmobiliarias por unos 1.800.

Duplicación de precios

La mayoría de propietarios que están duplicando precios en los nuevos contratos son personas que viven fuera de Vigo y que tienen viviendas alquiladas en la ciudad como inversiones a las que sacar una determinada rentabilidad.

Pero estas subidas abusivas al poner de nuevo las viviendas en alquiler no son las únicas que se están produciendo en el mercado inmobiliario de Vigo. A inquilinos que llevan varios años residiendo en el mismo piso y pagando alquileres de unos quinientos euros se les están aplicando subidas unilaterales de unos cien al considerar que la renta se encontraba «desactualizada». En estos casos ni siquiera se renueva el contrato, simplemente se le traslada al inquilino de forma informal esa subida y, si no la acepta, tiene que abandonar el piso.

Una mujer consulta los anuncios de una inmobiliaria de Vigo. / Alba Villar

Precisamente el problema en estos casos es que los residentes, por lo general, aceptan por el temor a quedarse en la calle y tener que afrontar la búsqueda de un nuevo piso en un mercado del alquiler que es una jungla, con precios por las nubes y una oferta muy escasa. Y es que no se les ofrece alternativa o posibilidad de negociación alguna: si no aceptan las nuevas condiciones, no se les renueva el contrato y deberán abandonar el inmueble. Un vigués que quiso mudarse pero dio marcha atrás, cuando quiso volver al piso en el que vivía alquilado la casera se lo ofrecía a casi al doble de precio, algo que no podía asumir económicamente.

A inquilinos que llevan años viviendo en el mismo piso se le aplican subidas unilaterales de unos cien euros al mes

Además de las subidas, muchos propietarios continúan exigiendo a los inquilinos el abono de un seguro de impago anual que, como su nombre indica, cubre la posible morosidad. Sin embargo, pese a que es una póliza que protege al casero y que no ofrece ninguna ventaja al inquilino, es este último el que en la mayoría de ocasiones tiene que pagarlo.

Seguro de impago

Según datos de Idealista, el coste del seguro de impago «suele oscilar entre el 3% y el 5% del precio del alquiler anual». De esta forma, si se alquila una casa por 1.000 euros, el propietario tendría que pagar entre 300 euros y 600 euros, y le repercutiría ese coste al inquilino, que muchas veces se ve forzado a afrontar este pago si quiere que le alquilen el piso. Y hay que recordar que no es el único desembolso inicial, sino que ya casi por regla general hay que abonar de entrada un mes de fianza y otro como garantía adicional.