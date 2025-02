Las periodistas del Mundial de Catar informaron en Twitch cada 9 horas, ellos cada 38 minutos

Lejos de ayudar a romper con los estereotipos de género, las nuevas plataformas de comunicación contribuyen a perpetuarlos. Y, lo que es más peligroso, entre el público más joven. Una investigación sobre la participación de las periodistas deportivas en Twitch durante el Mundial de Catar constata una «alarmante brecha de género» tras analizar casi 300 horas de vídeos emitidos en directo. Ellas aparecieron de media cada 9 horas mientras sus compañeros lo hacían cada 38 minutos. Y además sus roles siempre fueron secundarios, nunca narraron partidos ni fueron invitadas principales.

«Nos han vendido que los hombres ya ocupaban los espacios en los medios tradicionales y que era necesaria una transición. Pero cuando analizas los nuevos canales como X o Twitch, donde cualquier persona puede publicar sus contenidos, el patrón es el mismo. Por tanto, lo que pasa no es que no haya ese espacio, sino que existe un problema social y estructural. Hemos interiorizado unos roles de quiénes son los que lideran, opinan y pueden generar contenido. Y el gran peligro es que están presentes en los medios en los que se informan las nuevas generaciones. A una niña o a una chica que aspire a una carrera como periodista deportiva le pasará lo mismo que a nosotras, que no hemos tenido casi referentes o los que teníamos no eran líderes. Y muchas elegirán otra profesión con más oportunidades», advierte Alba Adá Lameiras, doctora en Comunicación por la UVigo y docente de la Universidad Rey Juan Carlos.

La investigadora ourensana Alba Adá Lameiras. / Iñaki Osorio

La experta en deporte y género ha desarrollado este trabajo junto con Ana Bernal Triviño, de la Universitat Oberta de Catalunya. Ambas decidieron centrarse en Twitch, donde el 73% de los usuarios tiene entre 16 y 34 años y los contenidos deportivos son los más seguidos, por su «papel determinante» en la transmisión de este tipo de eventos y por su impacto social. Y los resultados fueron «abrumadores».

El estudio se centra en los vídeos sobre la selección de fútbol masculina emitidos en cuatro canales de Twitch de medios de comunicación y en otros cinco de periodistas deportivos masculinos. Las investigadoras no encontraron ninguno liderado por una mujer.

«Ellos sí han encontrado ese espacio porque, primero, tenían la confianza para hacerlo y, segundo, la sociedad les apoya porque ya son visibles en los medios tradicionales. Y ellas, como colaboradoras, contribuyen a aumentar su visibilidad y a que ellos ganen dinero», compara Adá Lameiras.

En las 292 horas analizadas se contabilizaron 475 intervenciones de hombres y solo 34 (6,7%) a cargo de 11 periodistas deportivas, entre otras, Mayca Jiménez, Gemma Santos, Carme Barceló o Mónica Marchante.

El Chiringuito fue el medio con mayor tiempo de emisión y, sin embargo, la presencia más baja de periodistas deportivas, solo una que además apareció cada 44 horas. Y en el canal de Miguel Ángel Román no se dio voz a ninguna.

Por contra, Relevo obtuvo el mayor promedio de mujeres periodistas, con 6 apariciones, una cada 2 horas y media, seguido del canal de Rubén Martín, con una cada tres horas.

Respecto al papel que juegan, el trabajo evidencia que siempre es secundario. «Hemos avanzado mucho y las mujeres ya aparecemos, pero llevo analizando datos de periodistas y deportistas desde 2016 y no hay cambios significativos. No es muy igualitario que nosotras aparezcamos mucho menos y en roles muy diferentes teniendo en cuenta que en las facultades de Periodismo hay más mujeres. Quienes dirigen y lideran los medios tienen una gran responsabilidad. Que no nos pongan solo por ser mujeres a hacer preguntas tras los partidos porque quedamos bien en pantalla, sino que nos den las mismas responsabilidades que a los compañeros si tenemos conocimiento para ello», reivindica.

Adá Lameiras está convencida de que los resultados hubiesen ido los mismos si el Mundial hubiese tenido otra sede. «Países como Catar o Arabia Saudí están aprovechando los valores del deporte para limpiar su imagen y venderse como libres cuando no lo son. No respetan los derechos humanos y menos de las mujeres. Pero precisamente por eso no prohibieron ninguna actividad a las periodistas occidentales», apunta.