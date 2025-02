Más de 100.000 kilos de TNT: este es el arsenal que llegó a Vigo en el mercante "Eva Marie"

Cada obús de artillería modelo PL-66 HE de 152 milímetros pesa unos 45 kilos y mide algo más de 70 centímetros de largo. Normalmente están pintados de color verde militar. A su vez, cada proyectil porta una carga de casi 6 kilos de TNT (trinitrotolueno), que es un compuesto explosivo.

Y este, el PL-66 HE, es exactamente el modelo de obús que transporta el mercante HC Eva Marie, que abandonó este domingo el puerto de Vigo 21 días después de haber arribado de emergencia tras haber sufrido un corrimiento de carga, como desveló FARO. Nueve de los 96 contenedores que iban en sus bodegas resultaron dañados; en cada uno de ellos, de 20 pies de largo, iban 210 obuses dispuestos en cajas. En total, como pudo contrastar este periódico, en el HC Eva Marie viajan —ahora rumbo al puerto alemán de Emden— más de 20.000 artefactos y al menos 110 toneladas de TNT. Las espoletas estuvieron desmontadas en todo momento, por eso el riesgo de explosión era mínimo. Pero este es el arsenal que, entre el 26 de enero y el 16 de febrero, estuvo amarrado en el muelle Transversal vigués.

Nada que ver, por ejemplo, con la potencia explosiva que reventó Beirut en agosto de 2020. En esta catástrofe se liberaron hasta 2 kilotones de TNT —es la unidad de potencia explosiva, que equivale a mil toneladas de este compuesto—, mientras que en el HC Eva Marie viajan 0,11 kilotones.

Modelo de obús que transporta el mercante HC Eva Marie Modelo PL-66 HE 152 mm Peso: 45 kg cada uno Cada proyectil lleva casi 6 kilos de TNT

La mercancía

Este periódico ha podido contrastar todos los elementos vinculados a la carga que porta el mercante, que partió de Áqaba (Jordania) el 14 de enero. Es como una delegación de la ONU, una Torre de Babel en 145 metros de eslora.

El buque utiliza pabellón de Antigua y Barbuda pero la armadora es de Oststeinbek (Alemania), que lo ofrece para servicios de chartering. Es la empresa HC Eva-Marie Management. La compañía cargadora de la mercancía forma parte del holding creado en 1999 por el rey jordano Abdalá II bin Al Hussein, y que está considerada como la primera incursión de Jordania en la industria armamentística. En concreto, los trabajos correspondieron a Jadara Equipment & Defence Systems, especializada en la fabricación de sistemas antitanque, lanzagranadas o dispositivos de visión nocturna. Sus instalaciones están en Al-Zarqa, al norte del país. Por eso fue un equipo de profesionales jordanos los que ejecutaron los trabajos más complejos del operativo de seguridad: el corrimiento de la carga y el deterioro de nueve contenedores obligó a mover los obuses a containers nuevos, aislarlos en una bodega aparte y trincarlos a la estructura del buque. Esta planificación se puso en marcha el sábado 1 de febrero, cuando FARO divulgó los motivos de la escala del mercante y el contenido de sus bodegas y tras haber formulado consultas formales a la Autoridad Portuaria de Vigo, Puertos del Estado y la Dirección General de Emergencias del Ministerio del Interior. Hay voces críticas en el entorno de la actividad portuaria por cómo se ha gestionado esta escala de emergencia.

¿La mercancía estaba consignada por una empresa alemana o de Jordania? No. Este rol corresponde nada menos que al Ministerio de Defensa de Reino Unido (Ministry of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), como consta en la documentación oficial. Y todas las páginas especializadas en armamento militar, principalmente el antiguo, atribuyen la exclusividad de la fabricación de estos obuses a China. Fue en este país donde arrancó su producción en los años sesenta; hoy es la China North Industries Group Corporation Limited (conocida por su marca comercial, Norinco) la responsable de su fabricación. También dispensa tanques, antimisiles o misiles de largo alcance. Es de capital público. En ninguna de las filiales del conglomerado armamentístico de Jordania consta la producción de obuses del modelo que permaneció en Vigo durante tres semanas.

El HC Eva Marie abandonó el muelle Transversal con puntualidad británica, a las 17 horas de la tarde, enfilando la costa atlántica a más de 12 nudos de velocidad. Prevé llegar a Emden el jueves.

Las claves Carga total En cada container iban 210 obuses, cada uno con casi 6 kilos de TNT. En total, cerca de 110 toneladas de carga explosiva. ¿Reino Unido y China? La empresa consignataria era nada menos que el Ministerio de Defensa de Reino Unido; los obuses los cargó una firma jordana pero solo los fabrica un grupo chino propiedad del Estado.

