Portugal rechazó acoger al «HC Eva Marie» antes de llegar a Vigo

En su ruta desde el puerto jordano de Áqaba hacia el de Emden (Alemania), y una vez hubo dejado atrás el Canal de Suez, el mercante HC Eva Marie atravesó el Mediterráneo a una velocidad siempre superior a los 10 nudos. Y la mantuvo cuando enfilaba la costa portuguesa, pese a los coletazos de la borrasca Éowyn que llegaban a la zona.

Fue el viernes 24 de enero, pasadas las 22 horas, cuando el buque empezó a bajar marchas; estaba entonces a unas 55 millas del puerto luso de Aveiro. Cargado con 96 contenedores colmados de obuses de artillería, como desveló FARO, un fuerte alabeo provocó el corrimiento de carga, dañando nueve de esos recipientes.

Solicitó atraque en al menos dos terminales portuarias portuguesas, según pudo comprobar este periódico en distintas fuentes de toda solvencia, pero le fue denegado. Recibió el auxilio del de Vigo, donde amarró pasada la medianoche del domingo día 26 cuando otra borrasca, Herminia, empezaba a zarandear toda Galicia.

La Autoridade Marítima Nacional lusa no es la responsable de la gestión de los puertos, como indican desde este departamento, y es la Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) la encargada de «regular el acceso» a cada infraestructura. Con todo, corresponde a cada «administração portuária» —concretan desde la AMT— la adopción de decisiones. No todas son públicas. Desde la Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) no han respondido a las consultas de este periódico al respecto.

Confluyeron dos factores en la recalada del mercante alemán —enarbola pabellón de Antigua y Barbuda pero pertenece a la mercantil HC Eva-Marie Management UG, de Oststeinbek— en el muelle Transversal vigués: el propio corrimiento de la carga y el endurecimiento de las condiciones meteorológicas, tanto por la severidad de los efectos de Herminia como porque a continuación llegó una tercera borrasca, Ivo.

El plan de seguridad fijado para el HC Eva Marie se puso en funcionamiento el sábado 1 de febrero, cuando el mercante quedó custodiado por efectivos de Guardia Civil y Policía Portuaria y un responsable de la mercancía procedió a la revisión de los contenedores dañados. El barco, de 145 metros de eslora, no podrá retomar su travesía hasta que no haya trasladado los obuses de los contenedores dañados a otros nuevos, aislado en una bodega aparte y trincado a la estructura.

Como también develó FARO, un equipo de técnicos jordanos es el que ha asumido los trabajos de mayor dificultad. La mercancía del barco está clasificada como «materias y objetos explosivos» de Clase 1, división 1.1 y Grupo E. Por sus características son aquellos «capaces de producir una explosión en masa con la consiguiente liberación instantánea de energía ocasionando daños, por efecto de onda de presión con posibles proyecciones de fragmentos». La intención del capitán del HC Eva Marie es de abandonar la ría hoy.

