Un ollo de vidro para mudar a historia

A construción transatlántica do capitalismo en Galicia dende o século XIX, o legado utópico da experiencia republicana dos anos 30, a duración do xenocidio fascista durante e despois da Guerra Civil, a resistencia do mundo dos vencidos e dos traballadores na posguerra e, por último, as rupturas contraculturais dos anos 70 e a emerxencia de novos laboratorios poéticos colectivos. Son os cinco episodios que integran a mostra Ollos de vidro. As formas doutra historia de Galicia, unha exposición que, no ano no que se rende homenaxe a Castelao, escolle como punto de partida o dispositivo do «ollo de vidro» para contemplar os acontecementos borrados do relato oficial da historia de Galicia nos últimos 150 anos.

Tras esta mostra que convida a revisitar a historia propia dende a contracultura e a perspectiva da cultura popular atópase a ollada do investigador vigués, Germán Labrador, quen até o pasado 2023 foi director de Actividades Públicas do Museo Reina Sofía e comisario da exposición inaugurada recentemente no Auditorio de Galicia, quen explica que esta «é un intento de investigar unha historia alternativa da Galicia moderna a partir dun inventario de formas e de prácticas culturais que están fóra de plano. A idea é que para poder contar unha historia non oficial é necesario dispoñer dun arquivo alternativo, necesitas outras formas para poder ver aquilo que non está inscrito nos relatos oficiais, o que no caso de Galicia ten moito que ver con distintos niveis de tensións de violencias que van construíndo a entrada do país na modernidade capitalista».

Ollos de vidro é un relato feito na escoita e na alianza de moitas voces e moitas sensibilidades, que ten a forza do colectivo

Germán Labrador destaca que para Castelao «os literatos, os poetas, os escritores, teñen que facer unha sorte de raios X culturais para ser capaces de ver coas súas ferramentas como é o mundo por dentro» e, neste senso, relata que o ollo de vidro do autor «é unha ferramenta fundacional na cultura e na estética galega, polo que o que facemos é propoñer unha serie de ollos de vidro, unha serie de pezas que permiten ver ese revés da modernidade desvelando as resistencias, as memorias, as tramas colectivas que están inscritas na arte popular galega, na vangarda, nas tradicións republicanas e socialistas, que logo a ditadura vai borrando, e tamén as alternativas utópicas que presenta a Transición. A mostra organízase así como unha viaxe circular».

As 300 pezas que integran a exposición pertencen a un centenar de creadoras e creadores, investigadores, artistas e colectivos que de forma conxunta tecen o que Labrador define como «unha sorte de poética» e «unha constelación de elementos que serve para ver en contraplano a historia contada dende abaixo, fronte á historia mítica. Ollos de vidro é un relato feito na escoita e na alianza de moitas voces e moitas sensibilidades, que ten a forza do colectivo».

Se ben para Germán Labrador é difícil escoller un episodio da mostra, o investigador vigués destaca a parte da Guerra Civil indicando que «rescatamos pezas que estaban perdidas, que no seu día foron secuestradas ou que teñen unha historia de represión política, que foron silenciadas e marxinadas, pezas que mesmo foron reconstruídas, e agora hai un volver ás salas nun exercicio de traer de volta eses fragmentos da historia alternativa».

Ollos de vidro pode contemplarse na Sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia até o vindeiro 25 de maio, todos os días en horario de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas. Así mesmo, é posible gozar de visitas guiadas.

