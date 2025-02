Guixar exprime su capacidad y reduce a la mitad la distancia con el puerto de Leixões

A falta de que ejecute un ambicioso plan de reorganización de espacios y rellenos, la terminal portuaria de Leixões dispone de múltiples espacios para el movimiento de contenedores. Solo dos de ellos están junto al mar —abrazados a un río Leça que le araña calado con sus sedimentos—, con algo más de 94.000 metros cuadrados de superficie en total. Los demás —al menos una docena— están desperdigados, constreñidos en distintas parcelas de Matosinhos, en un aparente desorden que no ha impedido que este puerto luso supere por mucho al de Vigo en movimiento anual de containers.

La dársena olívica presenta una disposición radicalmente distinta, en una única superficie de 180.000 metros cuadrados que araña centímetros de debajo de las piedras, también con reorganización de actividades, para aprovechar al máximo su carácter finito. Una estrategia que ha funcionado: Guixar movió en 2024 cerca de 300.000 TEU —unidad equivalente a un contendor de 20 pies—, un 31,7% más que en el ejercicio anterior. Es un incremento inaudito, inalcanzable también entre los otros principales puertos de este tipo de mercancías de España.

Este avance, motivado únicamente con la ampliación de tráficos, del hinterland (es el ámbito de influencia de una terminal) y mejoras en la logística portuaria, ha permitido a Vigo acercarse a las ratios de Leixões. En concreto, Guixar ha reducido a la mitad la distancia que le separaba de su competidor, que cerró el pasado año con un retroceso del 2% en este tipo de mercancía ( 701.755 TEU). Aunque es un mordisco insuficiente por dos motivos fundamentales. Primero, porque Leixões proyecta una macroampliación con la que prevé rebasar el millón de TEU, rellenos mediante, y la ampliación de sus calados para poder dar recepción a los mercantes que ahora embarrancarían con las arenas del río; y segundo, porque la capacidad de reorganización de Guixar ha alcanzado su límite, según fuentes del sector, y la puesta en marcha del apartadero de la Plisan no está concebida para un movimiento just in time o de inmediatez de los contenedores. Será determinante para aliviar falta de espacios y para optimizar la logística portuaria, que es precisamente lo que hace Leixões con los terrenos supletorios que tiene por Matosinhos. Los que tampoco le sirven para alcanzar su objetivo del millón de TEU.

De los mejores de España

En todo caso, la mejora de la logística de Guixar ha servido para anotar el mayor incremento en tráfico de contenedores de entre los principales puertos del país: a día de hoy solo superan al puerto vigués en este segmento Valencia (5.475.773 TEU), Algeciras (4.706.145 TEU, aunque acaba de perder a Maersk, en detrimento de Tánger), Barcelona (3.885.736), Las Palmas (1.319.806), Tenerife (508.387) y Bilbao (458.926).