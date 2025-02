Tras más de 20 años siendo uno de los dúos más icónicos de la música española, Andy & Lucas se despidieron ayer de una ciudad que siempre ha guardado un significado especial para Lucas González, hijo del histórico céltico Pedro González, de ahí que su actuación en el Mar de Vigo fuera una de las citas más esperadas para el artista gaditano dentro de la gira «Nuestros últimos acordes».

Andy & Lucas saldan la deuda pendiente con Vigo

Desde que se anunció su parada en Vigo, Lucas González no dejó de recibir mensajes de buenos amigos de su padre confirmando su asistencia al concierto, el primero en la ciudad en toda su carrera musical, una deuda pendiente que por fin tuvo la oportunidad de saldar ayer ante un público entregado en un espectáculo en el que no faltaron grandes éxitos que en su momento se erigieron verdaderos himnos para la gente joven, tales como Tanto la quería, Son de amores o Y en tu ventana. Si bien no lograron firmar un sold out, la entrada fue buena y los asistentes disfrutaron de un show en el que Andy & Lucas repasaron su repertorio más destacado, acompañados de músicos de primer nivel.

Durante dos horas, los artistas gaditanos pusieron toda la carne en el asador para hacer bailar y disfrutar a los asistentes, dejando así un grato recuerdo de su paso por Vigo, ciudad para la que, en una entrevista con FARO, Lucas González reconoció que no tiene «más que palabras de agradecimiento», en alusión a todo el cariño que siempre han demostrado peñas célticas para con su madre y su familia.

La parada en Vigo del dúo gaditano estaba enmarcada en la gira que están llevando a cabo por las grandes ciudades españolas y que tiene como objetivo culminar un viaje musical de más de dos décadas, después de que, a principios de los 2000, dos compañeros de instituto decidieran crear un grupo que se transformó en un auténtico fenómeno social con el lanzamiento de sus primeros discos.