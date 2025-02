«El trabajo nos ha salvado la vida»

Pasar de una situación de exclusión social a una de inclusión no es fácil. Requiere de un período de tiempo largo. En el camino intervienen elementos varios, como aspectos económicos y laborales, pero también relaciones sociales y, por supuesto, la situación personal y de salud. Es por eso que, desde el año 2023, la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) de Galicia tiene en marcha un programa para pacientes con problemas como depresión y que se encuentran en situación de vulnerabilidad con el objetivo último de lograr su inclusión sociolaboral. Se desarrolla en las principales ciudades gallegas y en Vigo son unos veinte las que han conseguido un empleo. «El trabajo me ha salvado la vida», asegura una de las personas participantes en este programa.

La iniciativa, que cuenta con la financiación de la Consellería de Política Social y de la Unión Europea, explican desde Feafes, ayuda no solo a mejorar la empleabilidad para conseguir un trabajo, sino también influye directamente en aspectos más sociales. Así, trabajan para derribar las barreras contra las que se enfrentan estas personas, entre ellas la cobertura de necesidades básicas, la inserción sociolaboral y el aislamiento, atendiendo siempre sus necesidades y demandas.

La acción llevada a cabo por Feafes se centra en desarrollar acciones que favorezcan la adquisición de habilidades y competencias para mejorar las capacidades para lograr un trabajo. Pero también se llevan a cabo actuaciones de acompañamiento social para ayudar a alcanzar estabilidad residencial, económica y social. También guían a personas en exclusión social a acceder al sistema de salud mental para recibir ayuda, además de promover hábitos de vida saludable que ayuden en la prevención.

Cuando existe un apoyo detrás, es posible que las personas en riesgo de exclusión puedan construir una vida estable. Pedro, participante en la iniciativa de inclusión social, reconoce los cambios positivos que le aportó: «Gracias a participar en este programa pude formarme y tener acceso a un trabajo en el que me siento realizado».

Además, añade que el cambio no fue únicamente en el ámbito laboral, sino también en el social. «Recibí mucho apoyo por parte del equipo de Feafes para mejorar la relación con mi familia. Antes tenía muchas dificultades», afirma Pedro. «Me siento muy agradecido con el trato que recibo del personal de salud mental de Feafes Galicia, porque me atienden, me entienden y gracias a su apoyo conseguí hacer cosas que no hubiera conseguido de otra forma», concluye Pedro.

«Las personas que participan están en situación de riesgo por diferentes factores sociales y personales. El hecho de que puedan recibir apoyo personalizado, consigue disminuir las barreras que encuentran», afirma Marta Darriba, técnica del programa.

Otro de los aspectos relevantes es la coordinación con los equipos profesionales de otros recursos. El trabajo en red con el personal de Servicios Sociales del Sergas, de academias de formación, de empresas y de otras entidades permite proporcionar una atención integral de forma eficiente y personalizada. Esto implica mayores beneficios para las personas con problemas de salud mental que participan en este proyecto.