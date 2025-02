«Siento que son los personajes más complejos que he escrito»

Solo en preventa alcanzó el top 8 de libros más vendidos en Amazon y se situó en el top 1 de libros juveniles. La nueva novela de la escritora e influencer viguesa Rebeca Stones, Amar sin escalas, llegó ayer a las librerías.

¿Qué encontrarán las lectoras y lectores en ‘Amar sin escalas’?

Es una novela romántica-erótica en la que los protagonistas empiezan odiándose para luego enamorarse mientras viajan por el mundo, porque la novela también tiene mucha temática viajera, ambos son monitores de viajes y trabajan en la misma empresa. De nuevo se podrá encontrar esa relación de proximidad forzada, que es un cliché que les encanta a las lectoras de juvenil, porque los protagonistas están obligados a trabajar juntos y se detestan. Se da ese avance del odio al amor y esto es algo que gusta mucho encontrar tanto en películas como en libros.

Desde su perspectiva, ¿qué la diferencia de las anteriores?

En cuanto a temática, incluir viajes ha hecho posible incluir también muchas experiencias personales, porque todos los viajes que se plasman en la novela son destinos a los que yo he viajado. Aproveché así para hacer la novela mucho más realista y plasmar en el libro experiencias que tuve en esos destinos. Está Mallorca, por ejemplo, que es donde suelo veranear todos los años, pero también Cerdeña, Tenerife, Ámsterdam... Usé mi experiencia como viajera para que la novela fuera mucho más real.

El año pasado destacaba una madurez en ‘Caracola’, ¿qué evolución se da en este caso?

Los temas que he trabajado en esta novela son más superficiales, porque al final en Caracola trataba más la temática de las prisiones y las condenas en nuestro país, pero este es un libro mucho más superficial en cuanto a temática. Quise hacerlo así porque quería que fuera una novela más fácil de leer y muy entretenida. En esta ocasión, le he dado más importancia a la evolución de los personajes, que sí siento que son los más complejos y profundos que he escrito. Tienen un pasado que los define, un presente y un futuro que, en el epílogo, se puede ver perfectamente su evolución. En vez de cuidar tanto la trama, esta vez me he esforzado muchísimo más para que los personajes sean más redondos.

En un momento en el que ya se está detectando el uso de IA en portadas, ha sido un aspecto que has cuidado mucho en esta novela, buscando personalmente a una ilustradora concreta, ¿cómo fue el proceso?

Valoro la inteligencia artificial como una herramienta complementaria en el mundo del arte, pero creo que nunca debería sustituir al artista. La literatura es arte y es como si la IA escribiera las historias románticas, pues carecerían de sentimiento, de ese factor humano que en el arte es imprescindible. Me da mucha rabia el uso de la IA para hacer portadas, de hecho, en mi editorial está prohibidísimo; el factor humano es lo que crea el arte. A la hora de buscar mi portada estaba muy confundida, no tenía claro qué quería y me pasaba horas vagando en Pinterest y en Instagram, hasta que encontré a Millie Putland. Vi que lo que hacía encajaba a la perfección con lo que tenía en mente, contactamos con ella desde la editorial y aceptó. Yo no me lo podía creer, pero se quedó unida al proyecto e hizo una portada con ilustraciones muy especiales, porque son postales de viajes y cada una es un lugar que aparece en la novela.

Si con ‘Caracola’ mostraba el bloqueo que te supuso, con este trabajo hemos visto la aparición del síndrome de la impostora, ¿cómo fueron esos momentos previos al lanzamiento?

A medida que se acercaba me iba poniendo cada vez más nerviosa, porque una parte de mí pensaba que no iba a funcionar bien, que quizás al ser la octava novela mi público se había cansado de mí. En preventa llegó al top 8 de Amazon y al top 1 de juvenil, y se confirmó que ese miedo era infundado, pero estaba presente.