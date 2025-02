Una valla publicitaria de ocho metros en Gran Vía para declararse: «¿Rubén, quieres casarte conmigo?»

Con motivo del Día de los Enamorados, la agencia de marketing Mardy Bum lanzó hace unos días una campaña en redes sociales en la que proponían a sus seguidores un enorme regalo para celebrar esta jornada tan especial.

Pedían historias de amor originales para seleccionar una que plasmarían en una gran instalación en el centro de la ciudad. «¿Quieres celebrar San Valentín con tu enamoradx? ¿Quieres decirle que lx quieres, pero no tienes las dotes de Rels B? ¿Quieres una propuesta de matrimonio original, pero no hay presupuesto para subir hasta lo más alto de la Torre Eiffel? Olvídate de las flores, las joyas y los bombones y sorprende, pero de verdad, con una valla de 8 metros en pleno Gran Vía de Vigo para decirle LO QUE TÚ QUIERAS», anunciaron.

«Él iba a clase de mi hermana en la uni»

«Merezco la valla porque le escribí pidiéndole matrimonio, pero creo que no le quedó muy claro. Quiero que lo veo grande y le quede claro.» Esta fue una de las numerosas propuestas que la agencia recibió para optar a ese regalo y, finalmente, la elegida, gracias a la historia que escondía detrás, y que su protagonista contó así: «Él iba a clase de mi hermana en la uni y yo dos cursos por debajo (todos somos economistas). Y en el viaje de paso del ecuador les falló una persona. Total, que me apunté yo a unas vacaciones con ellos, pagando el sitio que faltaba y nos fuimos de crucero por el Mediterráneo. Ahí nos conocimos y surgió la chispa. Eso fue hace diez años. En nuestro décimo aniversario en Badajoz tenía una pequeña esperanza de que él me lo pidiera a mí, pero sabiendo que es muy tímido y vergonzoso, pues lo pensé y decidí escribirle una carta, tomando yo la iniciativa».

En la intersección de la calle Emilia Pardo Bazán, con la Gran Vía, cerca de la plaza de España de Vigo, se ha instalado una pancarta de ocho metros en tonalidades rosa y su correspondiente Cupido, sobre una valla visible para conductores y peatones que transitan por ese eje vertebrador de la ciudad, en este Día de San Valentín. «Rubén, no sé cuántas in directas necesitas, pero aquí tienes una de ocho metros. ¿Quieres casarte conmigo?», expresa el enorme cartel.

La valla del amor, en Vigo. / Mardy Bum

Mardy Bum promete contar el desenlace de esta historia (si lo hay) y aprovecha para dar un consejo a los y las que tengan un Rubén en su vida, y quieran declararse: «Siempre puedes decir que esto va por él».