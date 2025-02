Rechazan indemnizar a la familia del joven asesinado en Chapela al no ver error judicial

La Audiencia Nacional ha denegado indemnizar a la familia del joven Dani Beltrán, asesinado la noche de San Juan de 2017 en la playa de Chapela a punta de pistola por José Luis Luna; en libertad con una condena suspendida a condición de no consumir droga. La familia alega la existencia de un «funcionamiento anormal de la Administración de Justicia» al no revocársele la suspensión y decretar su ingreso en prisión a pesar de incumplir esta condición. Y es que tras tres informes en los que se constata que Luna seguía con el consumo de drogas, no fue hasta año y medio después, el 3 de julio de 2017, que se acordó revocar la suspensión condicional e ingresar en prisión.

La familia impera que existió un error judicial por haber tardado en revocar dicha condena, alegando que el crimen podría haberse evitado. Esta pretensión no fue acogida ni por la Audiencia de Vigo que dice «no se ha evidenciado un abandono en el control de la ejecutoria» ya que las renovaciones no son automáticas, ni tampoco por la Audiencia Nacional que no apreció conclusiones jurídicas «absurdas e ilógicas». «Todos debemos de soportar las consecuencias de supuestos errores judiciales mientras no estén declarados por los cauces legalmente marcados», recuerda.