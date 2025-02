El PP acusa al Gobierno de «discriminar» a la provincia en movilidad

El presidente del PP provincial, Luis López, acusó al Gobierno central de la «continua discriminación, menosprezo e falta de respeto que sofre a provincia de Pontevedra no que se refire a todo tipo de infraestruturas que teñen que ver coa mobilidade»: «Non se pode entender que isto conte co aplauso do PSOE de Vigo e de toda a provincia».

López lamentó que Galicia esté «tan menosprezada polo Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible». «O que está a ocurrir é esperpéntico; agora anuncian outra prórroga da gratuidade da AP-7 na circunvalación de Alicante e por riba aínda din que están traballando para a súa liberación definitiva», manifestó.