Denuncian al colectivo As Furias por pegar carteles contra el «proxenetismo» en Vigo

El colectivo feminista As Furias, abolicionista de la prostitución, emitió esta semana un comunicado en el que relataban que habían sido denunciadas en los juzgados por una pegada de carteles contra el «proxenetismo» en Vigo que, en concreto, señalaban a ciertos centros de masajes eróticos de la ciudad, una acción de la que afirman que nunca reivindicaron su autoría. La asociación reveló este hecho junto al de haber sido «perseguidas, grabadas y fotografiadas» durante la manifestación del pasado 25N, sospechando que podrían haber sido personas de estos locales.

Desde uno de esos centros de masajes eróticos acusados de «proxenestismo» se presentó una conciliación por la vía civil, paso previo para poder presentar una querella «por injurias y calumnias» con publicidad contra la asociación abolicionista. En concreto, la conciliación fue presentada por la pegada de carteles en mobiliario público de la zona de Rosalía de Castro en los que se indicaban nombres de determinados establecimientos siendo acusados de «proxenetismo», junto con otros que rezaban: «Fóra violadores dos nosos barrios». El caso fue cerrado porque no compareció nadie de la asociación a la conciliación. El procedimiento civil está archivado, si bien no ha trascendido si dicho centro continuará el proceso por la vía judicial para querellarse contra el colectivo de As Furias.