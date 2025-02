Los viales con más tráfico de Vigo quedan al margen de las zonas de bajas emisiones

Poco más de un 3%. Es la superficie que ocuparán sobre el total del casco urbano las cuatro zonas de bajas emisiones de Vigo, que estarán en marcha «en el segundo trimestre», según avanzó el Concello. Basta con echar un ojo al mapa para percibir que su huella en la ciudad ocupará ámbitos muy concretos: en algunos de ellos ya se limita el tráfico ahora, como Príncipe, la peatonal de O Calvario, Porta do Sol o el casco histórico de Bouzas. Sobre el total del municipio, las 67,18 hectáreas de las denominadas ZBE, equivalentes a unos 100 campos de fútbol —donde se restringirá la circulación de los vehículos más contaminantes—, solo suponen un 0,6%.

Otra característica fundamental de las zonas de bajas emisiones de la urbe, obligatorias en municipios de más de 50.000 habitantes —lo fija la Ley de Cambio Climático y Transición Energética por imposición de la Unión Europea—, es que no incluyen ninguna de las carreteras más transitadas por vehículos. Como se puede ver en la infografía que acompaña a esta información, quedan fuera la avenida de Madrid, Beiramar, Gran Vía, Castrelos, Praza de América, Castelao, Praza de España, Arquitecto Antonio Palacios, Martínez Garrido, Gregorio Espino, Aragón, Venezuela, Lepanto, Alfonso XIII, García Barbón, Sanjurjo Badía, la Travesía, Pizarro, la avenida de Europa o Jenaro de la Fuente.

Preguntadas por el momento en el que el Ayuntamiento empezará a sancionar el acceso de vehículos que no cumplen los requisitos a estas zonas restringidas —se detallarán cuáles en la futura ordenanza—, fuentes municipales señalaron hace meses que, «en 2026, se aplicará lo establecido en la ley»: las multas ascienden a 200 euros —eso sí, para poder sancionar, deberá estar aprobada antes el marco normativo municipal—. Sin embargo, el alcalde, Abel Caballero, en la entrevista concedida a FARO la semana pasada, indicó que no quiere sanciones. «Fue una mala decisión de Europa. Los que tienen dinero para comprar un coche adecuado entran; los que no, no entran. Hay otras formas de hacerlo. No se meditó. No será para sancionar», manifestó.

El Ayuntamiento mete ahora la sexta para tener lista la norma cuanto antes, entre otros motivos, porque el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero —denominado también «decreto ómnibus»—, como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), supedita las ayudas directas al transporte de viajeros en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de este año al funcionamiento de las zonas de bajas emisiones en 2025 —en Vigo, serán cuatro: centro, Bouzas, O Calvario y Praza de Portugal, como se ve en el mapa—, ya en marcha en A Coruña, Pontevedra, Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Pamplona y otras grandes urbes de Europa.

El calendario de aplicación de medidas de restricción para las cuatro zonas de bajas emisiones que se plantean en la ciudad, como apunta el Concello en su página web, se articula «de forma progresiva y escalonada, de acuerdo con el potencial contaminante de cada vehículo, de forma que permita cumplir con los objetivos establecidos en cuanto a calidad del aire y mitigación del cambio climático».

De esta forma, «las prohibiciones o restricciones de acceso afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante y serán proporcionales a los objetivos de calidad del aire y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos.

El Ayuntamiento olívico dispone de una ayuda de más de 4 millones de euros de fondos europeos –de un coste estimado de 5,4 millones en total– para instalar los mecanismos de control de vehículos necesarios para el funcionamiento correcto de las zonas de bajas emisiones, los cuales ya se pueden ver en las calles.