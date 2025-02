La surrealista oferta de empleo a la que se enfrentó una camarera en Vigo: «Quiere que juegue al futbolín y me maquille todos los días»

La búsqueda de empleo suele ser un proceso largo y complicado. Encontrar una oferta que se adapte a nuestras circunstancias, con un salario digno y unos horarios que entren dentro de la ley a veces se complica, sobre todo, en el mundo de la hostelería.

Algunas ofertas de trabajo para ser camarero invaden las redes sociales por las surrealistas condiciones que presentan o las exigencias que requieren. Evitando caer en ellas, una camarera de Vigo lleva 6 meses buscando un empleo con buenas condiciones en Vigo y lo último que se ha encontrado está dando mucho de que hablar.

La cuenta de 'X' de @soycamarero, que recoge algunas de las vivencias más irracionales a las que se tienen que enfrentar las personas que se dedican al mundo de la hostelería, ha compartido la conversación de esta camarera viguesa con las personas que quería contratarla.

Tres mensajes de WhatsApp ponen sobre la mesa las duras condiciones a las que se enfrentan algunas personas en este sector.

«El majo de Miguel quiere que le regale 56 horas de mi vida al mes», escribe ella junto a una conversación en la que ella rechaza las condiciones que se le presentan.

«Ana quiere que juegue al futbolín que me maquille todos los días y que no me queje de lo que pueda pasar», relata mostrando los mensajes que le escribió la persona que pretendía contratarla y en los que le pide que sea «alegre» y que «juegue al futbolín y hable con la gente. Que venga arreglada y nada más».

Por si esto fuera poco, Guille le ofrece un salario de «700 euros más extra» porque «ahora no puedo dar mucho más».