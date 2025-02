Profesores ya penalizan el abuso de la IA: «¿Por qué me lo tachas si está todo bien?»

Los profesores de Vigo afrontan una realidad que cada día se vuelve más preocupante: multitud de alumnos usan exclusivamente la inteligencia artificial (IA) para realizar sus deberes. «¿Por qué me lo tachas si está todo bien?, me preguntan. Pues porque veo incongruencias entre el examen de un estudiante que a lo mejor no sabe ni expresarse correctamente y un trabajo cuasi perfecto que hizo en casa», relata a FARO María Sío, docente en el IES de Beade. Hay jóvenes incluso que se anticipan y verifican sus tareas en aplicaciones de detección de plagio antes de que sean corregidas por el maestro.

La educación secundaria es una de las etapas escolares donde la IA está echando más raíces. Así lo atestigua Sío, que abraza plataformas como ChatGPT, DeepSeek, Copilot y Gemini siempre que complementen el esfuerzo académico. «Hay unos puntos que corresponden a trabajos de clase que no se le han otorgado al alumnado que los ha presentado directamente copiados de la inteligencia artificial y que es demostrable además que ha sido así», remarca. Esta coyuntura ha provocado incluso «suspensos» a la postre en ciertas asignaturas.

«Hay unos puntos que corresponden a trabajos de clase que no se le han otorgado al alumnado que los ha presentado directamente copiados de la inteligencia artificial» María Sío — Profesora en el IES de Beade

Con todo, la profesora afirma que los propios estudiantes ya van siendo «conscientes de que estas nuevas herramientas van a traerles más problemas que beneficios si las usan sistemáticamente para todo». Uno de los ejemplos de esto se manifiesta nada más y nada menos que en la selectividad, que mantiene «un enfoque más competencial que memorístico» y requiere, por lo tanto, «aplicar los contenidos de forma original y personal a la hora de resolver una tarea». «Las personas que eludan un mínimo de empeño están sentenciadas a fracasar», zanja Sío.

Más tareas para realizar en clase

La IA es igualmente un cuchillo de doble filo en el IES Valadares. Su directora, Patricia Mena, admite que algunos compañeros del centro ya han localizado «de manera reiterada» en los trabajos que solicitan para realizar en casa «palabras que no utilizan los alumnos».

Para solventar esto, profesores de este instituto ya están comenzando a «realizar en el aula actividades que antes se mandaban de deberes» como, por ejemplo, resúmenes y comentarios de texto, tareas que «requieren cierta profundidad». En este caso, los docentes tampoco reprueban la IA, sino que la implementan como contribución al imaginario de los escolares.

Al mismo tiempo, Mena recuerda que existe material por parte de las administraciones para que los enseñantes se formen en materia de inteligencia artificial.

«Preocupación muy potente» en la FP

«Este curso suspendí por primera vez el trabajo de unos chicos porque era muy evidente el uso de ChatGPT, se notaba que no lo habían escrito ellos», cuenta Brais Menéndez, profesor de Formación Profesional en el CIFP Valentín Paz Andrade. Este dio un paso más allá e introdujo los párrafos en un detector de IA: efectivamente estaba todo calcado a pies juntillas.

Menéndez acusa la falta de un programa potente que supervise cualquier tipo de plagio en las aulas de FP, como puede ser el Turnitin instaurado en el seno de la Universidad de Vigo (UVigo).

«Tenemos por delante un reto muy grande», subraya igualmente el director del CIFP Audiovisual de Vigo, Miguel Anxo F. Riveiro. En este centro educativo, este conflicto tecnológico se ha abordado hasta el momento a través de conversaciones con los estudiantes, sin suspensos de por medio. Del mismo modo que en el IES Valadares, abogan por un cambio en el tipo de evaluación. «Se les está pidiendo que defiendan los trabajos mediante una exposición oral o respondiendo unas preguntas para verificar que efectivamente la tarea demandada fue realizada por las personas», concreta.

Paralelamente, Riveiro defiende evitar una «demonización» de este estilo de sistemas inteligentes porque realmente «sirven para ahorrar trabajo» siempre que no se caiga en un «fraude» y en la «falta de esfuerzo por parte del alumnado».

Aumento de la productividad

Otro de los mayores retos en relación a la IA surge cuando esta permite «un aumento de productividad». «Cuando los alumnos salgan al mundo laboral, se la van a exigir, y se la van a exigir por tiempo. ‘¿Cómo que tardas dos horas en hacerme una memoria de esto? Pero si yo tengo a alguien que me la puede hacer en 10 minutos’», reflexiona, con una escenificación ficticia, el director de la escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo, José Fariña.

«Cuando los alumnos salgan al mundo laboral, les van a exigir controlar la IA por una cuestión de productividad» José Fariña — Director de la escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo

Es por este motivo que Fariña respalda la convivencia con la inteligencia artificial, aunque en el ámbito universitario todavía no han dado con la tecla. «Debemos potenciar su utilización, pero no tenemos claro cómo, estamos en una encrucijada tremenda, quizás haya que mudar los criterios de evaluación de los alumnos», abunda, haciendo que las correcciones de trabajos, por ejemplo, sean valoradas a partir de «qué estructura se le ha dado a la IA, qué datos se han introducido, etc.».

«Desconozco qué ocurrió exactamente cuando aparecieron las calculadoras, pero creo que esto que estamos viviendo es un fenómeno multiplicado por infinito», finaliza, con preocupación, el también profesor del departamento de Tecnología Electrónica.

Alumnos de la UVigo atienden a la profesora con sus ordenadores encendidos. / Alba Villar

Los tentáculos de ChatGPT en la primaria

La viguesa Beatriz -prefiere ocultar su apellido-, maestra de educación primaria, también ha percibido cómo los 'tentáculos' de la inteligencia artificial se han colado en las clases de los más pequeños.

«Tenían que preparar una breve exposición en el aula y dar el tiempo meteorológico como en la tele, empleando vocabulario de la unidad. Una niña que faltó esos días lo hizo en su casa. Cuando volvió al cole, nos leyó un folio entero sobre el clima oceánico en Galicia, un tema más extenso, tratado con más profundidad», prosigue. A medida que la alumna articulaba el texto, empezaba a florecer léxico «que no se correspondía ni con lo impartido en clase ni con lo que le corresponde saber a un niño o una niña de su edad». Por este motivo, acentúa, mantuvo «sospechas de que había utilizado inteligencia artificial». Días más tarde, en una tutoría, los padres de la menor le preguntaron a Beatriz cuál era su «opinión personal sobre el uso de la IA para elaborar trabajos», algo más que una mera coincidencia.

«Los niños me preguntan si pueden usar IA» María Miranda — Maestra en educación primaria

«Los niños ya me han preguntado si pueden echar mano de la inteligencia artificial para hacer los trabajos directamente», asevera María Miranda, docente de quinto curso de primaria en A Guarda. Ante la cuestión, la joven lo tiene claro: «Les digo que no, pero me parece interesante que sea algo que se les pasa por la cabeza, ya se lo comienzan a plantear».

Miranda, con todo, corrobora que ya existen planes de formación de la Xunta de Galicia que instruyen sobre las prácticas con IA dentro de los centros.

Por otro lado, la profesora confiesa, para terminar, que tanto ella como diversos compañeros «utilizan la IA para crear obras de teatro y canciones», entre otras encomiendas.