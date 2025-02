«Este disco está compuesto con muchos colores de Galicia»

Con Julián Seijas en el bajo, Pablo Leira en la guitarra y también teclados, Sergio M. Puga en la batería, Ale González a los teclados y con Gabrulo García al frente de la formación, El Último Ciclista presentará mañana, a las 21.00 horas en la sala Radar, su álbum debut: Tomando este camino.

-¿Cómo nace el proyecto de El Último Ciclista?

-Mi trayectoria estaba vinculada a un grupo que se llamaba Dejavu, pero este es mi proyecto más personal, porque me armé una banda de músicos gallegos de la que estoy muy orgulloso y las canciones del disco las compuse entre 2023 y 2024. Estamos dando los primeros pasos con su presentación y, si bien tiene influencias rioplatenses, del rock argentino o de la música popular uruguaya, porque vengo de Montevideo, Galicia es mi segundo hogar, un lugar al que siempre vine y en donde llevo viviendo cinco años, por lo que está compuesto con muchos colores del día a día de aquí, de la Galicia rural, concretamente.

-Aseguran que este primer álbum nace sin exigencias temporales ni expectativas, parte de la libertad.

-Es lo bonito de emprender, que tiene esa parte de no tener presión ni sentir ningún compromiso más allá del que tienes contigo mismo, el de la creación. Este es un ejercicio que nos viene muy bien porque es una manera de hablar contigo mismo y de conectar. A mí me interesa mucho la idea de generar comunidad como acto romántico en sí mismo. Creo que el rock, históricamente, ha tenido un espíritu muy contestatario, que hoy en día ya no lo tiene tanto, y mi manera de hacerlo es tomando conciencia. De ahí que los temas sean canciones muy relajadas y en las que la reivindicación va por ahí, por el emprendimiento en sí mismo, hacer algo que no se espera.

-En la línea de esa intención de crear comunidad, ¿qué cree que le hará conectar al público con este disco?

-Creo que las letras, sobre todo, las ideas que cuentan, que si bien son descriptivas y en primera instancia parece que describen situaciones del cotidiano vivir, trato de, en el medio, dejar mi punto de vista sobre algunas cosas que voy contando.

-¿En qué marca la diferencia El Último Ciclista con respecto a su anterior banda?

-Pues el compromiso musical de mis compañeros, porque fueron músicos que fui reclutando por todos lados, hay de Ferrol, de A Coruña, de Santiago, de Vigo y uno nacido en Lugo. Son todos músicos con mucha trayectoria que tienen además proyectos paralelos, entonces lo defienden como si fuese propio. Y eso se nota porque hay una comunión a la hora de tocar. Como digo, yo busco generar comunidad primero partiendo de lo que sucede encima del escenario, y creo que hay una magia que se contagia. En cada bolo que va saliendo, que son pocos porque el momento es complicado para emprender en la cultura y no hay mucho apoyo, intentamos dejar nuestra huella, porque cada concierto es una nueva oportunidad. El mes pasado tocamos en la sala Riquela, en Santiago de Compostela, que fue nuestro mejor concierto, creo que estamos en un buen momento, y el de mañana será nuestro primer concierto en casa.

-¿Y qué podrá esperar el público de esa actuación en casa?

-El público se va a encontrar con un show muy colorido, variopinto, porque hay canciones de distintos estilos, pero teñidos de una atmósfera relajada. Será un momento para distenderse, para bailar, porque también hay canciones muy bailables, y para conectar y distraernos de los problemas de todos los días, además de comunicar. Será una comunión nocturna por un ratito.

-‘Tomando este camino’ fue grabado íntegramente en Vigo, además, ¿cómo fue esta experiencia en el estudio?

-Pues fue genial porque Sergio fue el primer músico reclutado, yo estaba recién llegado, tenía un puñado de canciones, pero no tenía con quién grabarlas, y lo hicimos mano a mano. De hecho, nos fuimos conociendo en el propio estudio y la dinámica fue muy natural, muy fluida, porque hablamos el mismo lenguaje estético y la verdad es que no hacía falta dar muchas vueltas para dar con el sonido que estábamos buscando.