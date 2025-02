El vigués que triunfó en el QIR: «Estudiaba de lunes a sábado y, el último mes, sin descanso»

Durante los dos últimos años, la biblioteca ha sido su segunda casa y los apuntes, los compañeros más incondicionales. Pero el esfuerzo ha merecido la pena y David tiene casi garantizada la residencia en la única plaza de Radiofarmacia ofertada en España. La suya, como la de cualquier opositor, es una historia de autodisciplina y de tesón frente a los obstáculos que te va poniendo la vida, en su caso, incluso una enfermedad que lo mantuvo un tiempo ingresado.

«Estoy muy satisfecho después de todo el esfuerzo. Cada año que pasaba tenía más claro que lo que quería era esto. Es normal que el mayor foco esté en los médicos, pero en los hospitales también trabajan otros profesionales como químicos, biólogos o físicos. Y saber que tu trabajo va a mejorar la vida de la gente es una motivación extra», destaca.

David, que estudió en la UVigo, tuvo conocimiento de la existencia de estas plazas durante unas prácticas en el Hospital Povisa: «Tuve la suerte de que uno de los facultativos era BIR (Biólogo Interno Resistente) y me animó a hacer el QIR. A mí siempre me ha interesado la rama de la química aplicada a la sanidad y esta salida laboral, aunque no se explica mucho durante la carrera, es muy interesante».

Así que decidió lanzarse a por ello tras graduarse en 2020, en pleno COVID. Pero un problema de salud, que exigió su hospitalización, le impidió presentarse al examen. «Y justo cuando me recuperé me llamaron del centro Cintecx de la UVigo con un contrato irrechazable como personal de apoyo al I+D dentro del programa Investigo. Pero seguía teniendo en mente el QIR y ese año me presenté, aunque fue más bien para probar suerte porque era muy difícil prepararlo mientras trabajaba», comenta.

Así que en cuanto finalizó su contrato, David se concentró «a tope» en las oposiciones. «El año pasado quedé sin plaza, en el número 50. Me matriculé en otra academia porque creía que podía mejorar algunas cosas y creo que el cambio fue a mejor», admite entre risas.

De hecho la academia GoQIR, en la que hizo el curso de manera telepresencial, suma este año 19 de las 25 plazas ofertadas en toda España. « Siempre me han mostrado mucho apoyo, su plataforma es buenísima», agradece.

Y él, por su parte, cumplió con creces con su parte. En la biblioteca del Centro Sociocomunitario del Calvario lo saben bien: «Estudiaba un mínimo de 8 horas diarias de lunes a sábado. Solo descansaba el domingo o lo cambiaba por el sábado si tenía algo importante. Y el último mes, ya sin descanso. No paré ni un solo día, quería apretar».

«Saber que tu trabajo va a mejorar la vida de la gente es una motivación extra»

La disciplina le llevaba a cronometrar el tiempo de estudio para cumplir sus objetivos: «Descontaba los descansos y los momentos en los que iba al baño. Por las mañanas conseguía hacer entre cuatro horas y media y cinco y por las tardes, lo mismo. Y si me sobraba tiempo y me daba el cerebro para algo más pues igual hacía algún test».

David asegura que en sus últimos años de carrera también le echó horas al estudio, pero nunca con la misma intensidad. «Este reto me ha requerido mucha más planificación y esfuerzo», compara.

Finalizado el periodo de reclamaciones, el Ministerio de Sanidad publicará la fecha de elección de plaza y los aprobados irán decidiendo en función del puesto alcanzado en las pruebas y de sus preferencias. Los opositores que quedaron en los tres primeros puestos se formaron en las universidades de Valencia y Zaragoza. Y David es el único gallego entre los diez primeros.

«Mi intención es irme a Pamplona para hacer la especialidad de Radiofarmacia. Voy a asesorarme más antes de tomar la decisión, pero es mi idea. Es un área que está teniendo mucha aplicación y la que más me llama, así que intentaré ir a por ella», asegura.

Especialidad emergente

«Consiste en sintetizar compuestos farmacológicos con isótopos radioactivos que se puedan utilizar para radioterapia y también diagnóstico. Y después son los médicos nucleares o los enfermeros de medicina nuclear quienes se los suministran a los pacientes. Tiene mucha aplicación en cáncer, para terapias más dirigidas. Y tengo entendido que hay muchos hospitales que están implementando este tipo de técnicas y que, por ahora, están tirando de radiofarmacéuticos que acaban la especialidad. Es un área en la que hay mucho trabajo y que tiene bastante salida», señala.

El periodo de residencia en la Clínica Universidad de Navarra, que será de tres años, también le permitirá hacer investigación. «Es otra de las cosas por las que me llama esta especialidad. El hospital tienen varias líneas abiertas y fomenta la actividad investigadora de los residentes, incluso que desarrollen allí su doctorado. Y viniendo de la Universidad de Vigo, donde eso es lo que nos inculcan, a mí me llama mucho», admite.

Mientras se aclara su futuro, David disfruta estos días de la satisfacción que supone haber conseguido sus objetivos. Una celebración compartida con su familia. «Ellos están casi más contentos que yo», admite en broma. Lo que no se plantea, por ahora, es quemar sus apuntes y libros para exorcizar una etapa ya finalizada de su vida. «Valieron dinero», bromea.