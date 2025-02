Los pleitos de conciliación familiar se asientan: dos demandas cada semana

Las demandas para conciliar la vida familiar y laboral, aunque de forma tímida, se van asentando en los juzgados de Vigo. En 2024 se alcanzaron por primera vez el centenar de litigios, lo que se traduce en una media de dos nuevos pleitos cada semana. Y eso sin contar los casos que ya no llegan a la vía judicial. Porque en los bufetes especializados en materia laboral no son pocos los trabajadores que acuden a realizar consultas sobre esta cuestión. Pero muchos optan finalmente por no litigar contra su empresa, por temor a las consecuencias que eso puede tener, y otros consiguen llegar a acuerdos previos que les permiten eludir el mal trago de ir a juicio.

La reducción y la adaptación de jornada están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. La reducción para el cuidado de niños menores de 12 años o de personas con discapacidad, regulada en el artículo 37.6, es un derecho absoluto y trae consigo una merma proporcional del salario. La adaptación, también conocida como «jornada a la carta» y que se describe en el artículo 34.8, no afecta al sueldo. «Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa», reza el texto legal. A diferencia que en la reducción de jornada, el empresario puede negarse, pero debe motivar las «razones objetivas» en las que se sustenta la decisión.

Xunta y Concello

Las demandas de esta materia que llegan a los juzgados de Vigo van dirigidas tanto contra empresas privadas como contra administraciones públicas como son la Xunta o el Concello. «Hay bastantes casos del ámbito de los comercios y de los supermercados», detallan fuentes judiciales, que indican que en los casos en los que los trabajadores litigan por una adaptación de jornada que le ha sido denegada por sus jefes «hay que ir al supuesto concreto». «Debemos analizar las razones que esgrimen las partes, si ha habido un proceso de negociación previo...», explican en uno de los juzgados de lo Social de Vigo.

Javier de Cominges Cáceres, del despacho Zeres Abogados, explica que en los casos que ha llevado de trabajadores que pleitean por la conciliación siempre alega vulneración de derechos fundamentales, como el del principio de igualdad por razón de género o la discriminación por circunstancias familiares, lo que, judicialmente hablando, permite acceder vía recurso de súplica al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y solicitar además una indemnización por daño moral. Aunque sobre esta cuestión no hay un criterio unánime por parte de los distintos juzgados, este abogado laboralista vigués considera firmemente que en los casos en los que los empresarios «ponen trabas» a la conciliación, sea a una mujer o sea a un hombre, existe «afectación» de derechos recogidos en la Constitución.