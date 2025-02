El Igape concedió al Celta 2,5 millones para el desarrollo del proyecto GS360

En respuesta a una pregunta formulada por el BNG en el Parlamento de Galicia sobre la cuantía recibida por el Real Club Celta de Vigo desde el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en 2023, la Consellería de Economía e Industria indicó que la cuantía asciende a 2,5 millones de euros.

El objetivo de la entidad es desarrollar la fase II del proyecto Cidade Deportiva Afouteza-GS360, que se traducirá en un complejo multifuncional en Mos que permitirá a los jóvenes deportistas completar su formación en un entorno de alto rendimiento. A finales de enero, el club logró un acuerdo con la Comunidad de Montes de Tameiga para la construcción.

«O proxecto cumpriu con todos os estándares necesarios, obtendo unha puntuación que xustificou a concesión da subvención máxima do 60% sobre o importe subvencionable. O investimento total xustificable é de 4.166.666,67€, dos cales a subvención concedida ascende a 2.500.000€, axustándose aos límites establecidos nas bases», destaca la consellería.

Añade que este proyecto presentado por el Celta «no marco do Programa de Infraestruturas Estratéxicas Abertas» tiene como objectivo principal «a creación dunha infraestrutura de uso compartido que contribúa á innovación, ao desenvolvemento da contorna empresarial e á modernización industrial do ámbito deportivo en Galicia». «As infraestruturas financiadas estarán dispoñibles para usuarios interesados de forma aberta, transparente e non discriminatoria, seguindo os estándares establecidos nas bases reguladoras. As axudas do programa, resoltas en réxime de concorrencia competitiva, aplicaron unha análise rigorosa en base aos criterios das bases reguladoras», detalla.

La subvención cubre obra civil, bienes de equipo y activos intangibles. Además, financia instalaciones asociadas al proyecto y mejoras en el proceso productivo. El proyecto también incluirá laboratorios, servicios sociales y equipamientos innovadores.