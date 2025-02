«Nuestros hospitales son de los más activos en los ensayos internacionales»

Manel Esteller, del Institut Català d’Oncologia-IDIBELL, o Juan José Lasarte, del Centro de Investigación Médica Aplicada, CCUN de la Universidad de Navarra, serán algunos de los relevantes expertos que participarán en el Simposio Nacional de Oncología de Precisión, un evento que se celebrará en Afundación los días 20 y 21 de febrero y en cuya organización se encuentra el jefe de sección de Oncología del Complexo Hospitalario de Vigo, Martín Lázaro.

-¿Cuáles son las principales novedades de esta edición?

-Esta es la séptima edición y es un proyecto que ya está alcanzando cierto grado de madurez. Hace un par de años empezamos con una mesa redonda sobre familia de fármacos y de estrategias nuevas que se están implementando en la práctica diaria. En esta ocasión nos centramos en los anticuerpos biespecíficos, que son fármacos que pueden actuar en diferentes niveles a la vez. Hay alguno que ya se está empezando a usar y muchos ya se van a desarrollar para tener más cartera de fármacos. Vendrá un profesional que abordará el desarrollo de estos fármacos y su papel en donde están implementados, como en el cáncer de pulmón, de mama, y en otros en donde van más lentos. También habrá una parte más enfocada a la biología molecular y sobre el conocimiento de los mecanismos de acción, de cómo se desarrollan los tumores, y en la mesa sobre nuevas estrategias de fármacos se abordarán los diferentes tumores. Además, tendrá lugar una mesa de debate que estará relacionada con la acreditación europea, que ha causado polémica recientemente. Por último, otra buena mesa de debate será en la que se tratarán los llamados tumores agnósticos, que quiere decir que tratamos los tumores basándose en las alteraciones moleculares y no en la localización .

-¿El futuro de la oncología pasa por esos anticuerpos biespecíficos? ¿Qué importancia tiene este tratamiento?

-Los tumores muchas veces no se desarrollan solo a través de una vía molecular, sino que a veces crecen a través de una, pero conocemos también las vías por las que desarrollan resistencias a los tratamientos, entonces hay fármacos que pueden ir orientados en ese sentido, o fármacos simplemente que no estén prohibiendo la resistencia y actuando sobre ella, o intentando evitarla, sino que podamos dar fármacos que puedan actuar a diferentes niveles sobre el tumor. Muchas veces las vías de crecimiento de los tumores no son solo por una alteración concreta del tumor, sino que pueden venir por varias vías de crecimiento, y facilitarán atajar con mayor precisión este tipo de enfermedad en un futuro.

-En esta edición, la calidad científica tiene un papel protagonista, ¿en qué punto se encuentran los hospitales gallegos?

-A nivel gallego y a nivel nacional, en cuanto a investigación, los hospitales están trabajando muy bien y somos siempre en los estudios de los hospitales más activos en los ensayos internacionales. Siempre tenemos en cuenta además la posibilidad de que algún paciente pueda participar en ensayos que no tengamos en el hospital, siempre intentamos dirigirlos a centros en los que puedan participar, y en cuanto a investigación de biología molecular, en nuestro hospital, por ejemplo, tenemos líneas de investigación dirigidas a ver factores de respuesta y trabajamos en epigenética.

-En el foro se darán a conocer también los proyectos de investigación premiados en el marco de las becas Javier Castellanos, ¿en qué consisten?

-Será el sexto año que las entreguemos y tenemos una enfocada a gente más joven, a médicos residentes que están en formación en Oncología, en Oncología médica, radioterápica o de otro tipo relacionado con la medicina de precisión, con identificar de manera más precisa qué paciente se va a beneficiar o no de un tratamiento. Y la otra está dirigida a especialistas, lo que permite que pueda haber investigación a nivel gallego, aunque también se pueden presentar de fuera.

-Cerrado el 2024, ¿qué incidencia presentan en la actualidad los procesos oncológicos?

-A nivel nacional, la Sociedad Española de Oncología Médica publica a principios de año los datos y vemos que la incidencia del cáncer se incrementa entre un 2 y un 3% cada año. En nuestro hospital vemos más pacientes nuevos y esto deriva no solo de una mayor incidencia, sino de que tenemos ya más fármacos activos, lo que también provoca que veamos más pacientes en Oncología.

