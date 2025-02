El fiscal mantiene su petición de 18 años de prisión para Santórum: «Las pruebas son cristalinas»

El fiscal Pablo Varela presentó ayer su escrito de conclusiones definitivas, un documento de 90 páginas donde recoge sus peticiones finales para los 28 procesados. En su intervención resumió que «todos y cada uno de los acusados» integran la organización delictiva que se alió para traer el alijo incautado en el «Karar». Tras mostrar su convencimiento de que Juan Carlos Santórum y sus colaboradores «directos» o «esenciales» serán «condenados» por el resultado de la prueba practicada en el «juicio oral», manifestó que existen pruebas «cristalinas» y «transparentes», destacando las conversaciones interceptadas gracias al dispositivo de grabación instalado en la Citroën Berlingo de uno de los acusados.

«Pocas veces nos encontramos con una prueba tan significativa de la culpabilidad de los acusados», dijo, citando algunas de las frases interceptadas al vilanovés y a su grupo. «Va a ir cargadita» «Cargada hasta las orejas», ejemplificó de lo que se dijo en el interior de esa furgoneta. También habló de la «ingente infraestructura de medios» que había a disposición de Santórum, mostrando su convicción de que eso no era para un único «cargamento». «Todos esos medios alumbran una vocación de permanencia», afirmó. Durante su informe el fiscal se refirió también a El Diablo Estudios, que tenía como objeto social actividades relacionadas con la grabación de sonido y la edición musical. Esta empresa era en realidad, a juicio de la acusación, una tapadera. Tras enumerar todas las naves que tenía Santórum a su disposición, zanjó: «¿Para qué quería tantas naves? Seguro que para tocar la flauta no eran, para El Diablo Estudios no eran».