Treinta vigueses pleitean para salir del registros de morosos

¿Qué implica no pagar o devolver un recibo? Habitualmente, pierdes el servicio prestado y, si se trata de pequeñas deudas, serás demandado en un procedimiento monitorio o de reclamación de deuda. El castigo al usuario suele acabar aquí, pero en ocasiones, las compañías van un paso más allá y pueden incluir al deudor en un registro de morosos –como ASNEF o Experian–, en el que ponen de relieve la cuantía impagada y puede condicionar a la hora de solicitar un crédito, una hipoteca o en cualquier otra transacción económica.

La Fiscalía el área de Vigo, según los datos de su Memoria de 2023, intervino en un total de 30 procedimientos de protección del derecho al honor contra bancos y servicios de telefonía por inclusión «discutida» de particulares en ficheros de morosos.

Generalmente y según se recoge en esta memoria, se trata de entidades titulares o cesionarias de créditos impagados o litigiosos, así como servicios y compañías de teléfono las que suelen proceder a la inclusión del afectado en estos registros de deudores con a consiguiente demanda por parte de los afectados.

Desde la Fiscalía precisan que las «inclusiones indebidas» en ficheros de morosos, que afectan al derecho fundamental al honor, «también tienen incidencia en los derechos de los clientes como consumidores». Y es que dicha inclusión no es libre y arbitraria, sino que debe haberse requerido el pago previamente al deudor, y haber informado o comunicado previamente al particular que de no abonar las cantidades reclamadas se le procedía a la inclusión en dichos ficheros de morosos.

Así se recogen en varias sentencias. Por un lado, la Audiencia Provincial «confirmó la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del afectado porque consideró que el acreedor que comunicó los datos al sistema de información crediticio no había cumplido el requisito del requerimiento de pago, cuya relevancia le obligaba a acudir a otros medios usuales y a su alcance, como serían los envíos con acuse de recibo, burofax, correo electrónico u otros similares».

Por la contra, otro fallo de la Audiencia, en base a las sentencias «959/22 y 863/23, del Tribunal Supremo» declara que «la comunicación ha sido remitida a una dirección idónea, como es la que la demandante hizo constar en el contrato del que deriva la deuda, sin que conste que hubiera comunicado un cambio de domicilio o que la demandada hubiera podido inferir dicho cambio de alguna otra circunstancia».