Dos mujeres acusan a un joven de tocarlas en un pub en un cumpleaños

Un redondelano se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal 3 de Vigo acusado de delito de agresión sexual por presuntamente apretar las nalgas a una joven en un pub durante una fiesta de cumpleaños. Aunque la Fiscalía solo le atribuye este hecho, otra chica que declaró como testigo relató que también se sobrepasó con ella: contó que la agarró de la mano, acercándola a sus partes íntimas, y que le levantó el vestido. La fiscal pide que sea condenado a 3.600 euros de multa –aplica como circunstancia atenuante el estado de embriaguez que presentaba esa noche– y la defensa solicita la libre absolución ya que el hombre niega los hechos. «El local donde se encontraban estaba lleno de gente, pudo haber sido cualquiera», argumentó la abogada.

Ocurrió el 25 de febrero de 2024 tras una cena de cumpleaños. «Bebí bastante y estuve bailando de una forma peculiar y llamativa», describió el acusado, añadiendo que a la denunciante no le gustó su «actitud». «Me dijo que estaba molestando y que daba vergüenza», afirmó. «Pero yo no la toqué, no encuentro explicación a que diga eso», añadió.

La joven declaró que el acusado primero se sobrepasó con una amiga suya, según le contó esta mujer, y que después, mientras estaban en un pub, la tocó a ella. «Noté una mano que se metía casi por debajo de mi vestido y que me agarró el culo», refirió. «Me di la vuelta y lo vi a él a medio metro de mí, marchándose», indicó. Cuando fue a recriminarle su actitud, «él se me encaró, me insultó, me agarró del cuello y yo lo aparté y le di un bofetón». «Él estaba con el puño cerrado, como para pegarme, y le di un segundo bofetón», añadió.

Esta joven paró a una patrulla de la Policía Local que pasaba por el lugar, cuyos agentes procedieron a la detención del hoy acusado. Al día siguiente el joven envió un mensaje al grupo de WhatsApp del cumpleaños pidiendo disculpas por su comportamiento de la noche anterior. «Las disculpas fueron porque estaba arrepentido de ir bebido y de bailar así», afirmó el acusado.