La mitad de los pisos a la venta en la ciudad están ubicados en edificios sin ascensor

La falta de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha provocado un contundente envejecimiento del parque inmobiliario de Vigo. La minoritaria construcción de nuevos edificios por la falta de suelo provoca que la antigüedad general de los inmuebles de viviendas sea considerable. Y más allá de las reformas que se lleven a cabo para su modernización, lo cierto es que un enorme porcentaje de ellas presentan claras deficiencias, sobre todo en materia de accesibilidad. Solo hay que echar un vistazo al actual mercado de compraventa en Vigo. Solo 1.194 de los 2.106 pisos que están disponibles para ser comprados en la ciudad se ubican en edificios que no cuentan con ascensor. Prácticamente, apenas la mitad.

Accesibilidad

Y hay que tener en cuenta que la mayoría se encuentra en plantas elevadas, por lo que aquellos vecinos que por ejemplo están en silla de ruedas no pueden acceder a sus casas, ya que obviamente la escalera es un obstáculo insalvable. Promotores e inmobiliarias normalmente especifican en sus anuncios si los pisos que se ofrecen están en comunidades de vecinos con ascensor y, en caso de no disponer de él, normalmente el precio es algo más bajo y se puede negociar para cerrar la compra por cantidades inferiores a las fijadas inicialmente.

Las comunidades de propietarios están obligados a la instalación de un ascensor en caso de que algún residente sea mayor de setenta años o tenga algún problema de movilidad. También será obligatorio si en junta una mayoría vota a favor de su instalación. Y todos los propietarios tendrán que pagar las cuotas que se establezcan. Sin embargo, hay resquicios legales en la Ley de Propiedad Horizontal que algunas comunidades de vecinos utilizan para «escaquearse». Por ejemplo, para la instalación de un ascensor o las obras de una rampa de acceso que superan las 12 cuotas o mensualidades, esta reforma ya no tendría carácter obligatorio y los propietarios podrían decidir en junta si llevarla a cabo o no. Y hay algunos edificios que no cumplen los requisitos técnicos para la instalación de un elevador.

Vecinos buscan resquicios en la ley de Propiedad Horizontal para evitar instalar elevadores

No obstante, llama la atención que en tantas comunidades de propietarios no se impulse una obra de accesibilidad tan básica como está teniendo en cuenta que existen múltiples ayudas por parte de las administraciones públicas. Por ejemplo, en las áreas de rehabilitación integral del Casco Vello, Beiramar, Bouzas, calles Bueu y Moaña, Espiñeiro-Teis, San Pablo, San Roque o Santa Clara, el Concello de Vigo tiene activa una línea de subvenciones destinadas a la mejora de la seguridad y de la accesibilidad, en particular, la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial correspondiente. Precisamente, la subvención podría alcanzar el 75% del coste de la actuación en las viviendas con residentes con discapacidad o mayores de 65 años.

Plazo de las ayudas

Para no perder la ayuda, las obras deberán estar acabadas antes del 1 de diciembre de 2028. Pero no son las únicas que se ofrecen. También la Xunta ha activado en los últimos años líneas de ayudas para actuaciones de mejora de accesibilidad y destinadas a personas físicas propietarias, usufructuarias o inquilinas de los inmuebles, comunidades vecinales, sociedades cooperativas y empresas constructoras, propietarias o arrendatarias de los edificios. Con carácter general, estas ayudas cubrirían el 60% de las obras, porcentaje que podría subir al 80% si en el edificio vive alguna persona de más de 65 años.

