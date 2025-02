Caballero señala a la Xunta por la exclusión de Vigo como puerto nodal

Continúa coleando la exclusión de Vigo como puerto nodal. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo (APV), Carlos Botana, señalaba el domingo directamente al Gobierno de España como el gran responsable de este nuevo agravio a la ciudad. Ayer fue el turno del alcalde, Abel Caballero, quien tiene una opinión muy diferente sobre esta situación. Concretamente, responsabilizó a la Xunta de que la terminal olívica no haya sido propuesta para la red básica europea.

«Ahora va a resultar que el Puerto no es una competencia de la Xunta de Galicia», clamó Caballero, que recordó que es la administración autonómica la que nombra al presidente de la Autoridad Portuaria y que «los puertos no dependen políticamente del Gobierno de España» sino de las comunidades autónomas. Caballero culpó directamente tanto al anterior presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como al actual, Alfonso Rueda. Sobre este último, recordó que se reunió hace unos meses con Pedro Sánchez y que no planteó en ningún momento a Vigo como puerto nodal.

« Quien tiene que hacerse cargo y quien tiene la responsabilidad es la Xunta de Galicia», insistió Caballero, asegurando que le «encantaría» que el Puerto de Vigo fuera competencia del Ayuntamiento porque él «ya lo tendría resuelto» y sería nodal.

«Me hubiera ido a Bruselas, hubiera hablado con todos los que hay que hablar para conseguirlo y lo hubiéramos conseguido. Pero no lo hicieron», insistió el alcalde, para quien es la Xunta la que «tiene que articularlo».

Sea quien sea el culpable, Vigo ha vuelto a quedar excluido del selecto club de puertos que integran la red básica europea que tienen la máxima importancia estratégica para lograr los objetivos de la política de transporte de Bruselas y son objeto preferente de actuaciones con fondos comunitarios. En la última revisión de la red TEN-T, aprobada ya por el Parlamento Europeo, el Ministerio de Transportes apostó por las terminales de Santander (Cantabria) y Castellón (Valencia) frente a otras candidaturas defendidas por Puertos del Estado, entre las que figuraban Vigo y Ferrol. La terminal olívica, líder nacional y europea en pesca, la primera de Galicia en contenedores y mercancías y una de las más importantes a nivel estatal en tráfico de vehículos, tendrá que esperar como mínimo otros tres años.