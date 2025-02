El Puerto de Vigo responsabiliza al Gobierno de su exclusión como terminal nodal

La exclusión de Vigo como puerto nodal continúa levantando ampollas en las altas esferas políticas y económicas de la ciudad. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguraba ayer en una entrevista en FARO que el Puerto depende de la Xunta, y que la administración autonómica «no mostró ningún interés» para que Vigo fuese nodal. La reacción a estas palabras no tardó en llegar. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo (APV), Carlos Botana, salió ayer al paso apuntando directamente y por primera vez al Gobierno del Estado por este nuevo agravio a la ciudad lamentando la decisión del ejecutivo nacional de elegir otras terminales y excluir a Vigo.

«Desde la APV entendemos que la responsabilidad del descarte es de quien toma la decisión y de quien tendría que haberlo defendido en Bruselas, por lo que no hay que buscar culpables en otras administraciones ni en el gobierno autonómico. Una vez más, parece un nuevo intento de transformar la realidad o de escribir un relato que genere confusión en la opinión pública», critica el presidente de la APV, que recuerda que la competencia en materia portuaria y ferroviaria es del estado, y que las decisiones técnicas y políticas como ha sucedido en este caso «las marca el Gobierno de España».

Botana insiste en pedir «unidad» y lamenta que Caballero intente sacar «un beneficio político» de la exclusión de Vigo como puerto nodal, e invita al regidor a que se sume a la reclamación al Gobierno Central para que la terminal olívica vuelva a estar entre las candidatas. El presidente de la APV considera que a Vigo le sobran argumentos para ser puerto nodal. «Es incuestionable su importancia en la economía de Galicia, ya que es el puerto más importante en términos de valor de la mercancía y para el comercio internacional gallego y de la meseta.

Además, no deja de crecer en líneas regulares con todo el mundo, convirtiéndose en el cuarto en importancia en España en esta materia. Además, es el puerto pesquero más reconocido a nivel mundial, no solo en pesca fresca, sino también congelada, garantizando la soberanía alimenticia de España ¿O es que la pesca no es importante para el Gobierno?», se pregunta Botana.

Al presidente de la APV también le molestó sobremanera las palabras del alcalde en las que aseguraba que tiene que hablar con Rueda previamente para según qué cuestiones. «Desde mi nombramiento como presidente del Puerto de Vigo he intentado tomar las mejores decisiones sin ningún tipo de influencia externa, lo que ha quedado patente con los mejores datos históricos de la APV. El señor Caballero debería de preocuparse de exigir al Gobierno la necesidad de que Vigo sea puerto nodal en vez de buscar una vez más la confrontación», añadió.

Mientras unos y otros se echan las culpas, lo cierto es que Vigo ha vuelto a quedar excluido del selecto club de puertos que integran la red básica europea, que tienen la máxima importancia estratégica para lograr los objetivos de la política de transporte de Bruselas y son objeto preferente de actuaciones con fondos comunitarios. En la última revisión de la red TEN-T, aprobada ya por el Parlamento Europeo, el Ministerio de Transportes apostó por las terminales de Santander (Cantabria) y Castellón (Valencia) frente a otras candidaturas defendidas por Puertos del Estado, entre las que figuraban Vigo y Ferrol. La terminal olívica, líder nacional y europea en pesca, la primera de Galicia en contenedores y mercancías y una de las más importantes a nivel estatal en tráfico de vehículos, tendrá que esperar como mínimo otros tres años.

Adiós a ayudas de 2.500 millones de fondos europeos

La exclusión del Puerto de Vigo de la red básica continental, tanto en 2011 en su primera versión como en su última actualización de 2024, supone una merma de fondos para poder crecer. Concretamente, el acceso a unas líneas de hasta 2.500 millones de euros hasta el 2027.Precisamente a esa última remesa de 2.500 millones podría haber accedido con prioridad el puerto vigués si, como ocurrió con Santander, Castellón y otras siete terminales europeas con la misma o menos carga de mercancías, hubiera sido «ascendido» a la red básica europea.