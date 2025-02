Muere la fotógrafa Marta Filgueira, musa de Oroza

Fotógrafa, historiadora del arte y gran musa del poeta Carlos Oroza. Marta Filgueira falleció ayer en Vigo a los 58 años tras una larga enfermedad. Su esquela, publicada hoy en las páginas de Faro, es tan solo una última muestra de su esencia. En ella se puede leer «en el norte hay un mar que es más alto que el cielo».

Fue en el verano de 1989 cuando ella y Oroza se conocieron, en el café Gregorio de Porta do Sol, tal y como ella misma contaba. Allí compartieron cientos de confidencias, «con él todo era mágico, divertido y surrealista», confesaba al decano tras el fallecimiento del autor. La diferencia de edad entre ambos (más de 40 años) no les impidió vivir unos años juntos que la marcarían de por vida.

Marta realizó algunos de los retratos más bellos del poeta, muchos de los que Oroza eligió para sus libros. «Hablábamos de poesía, por supuesto; yo estaba enganchada a sus versos y me los aprendía de memoria. Muchas noches me dormía arrullada por su voz... En cualquier momento de la vida cotidiana salían sus versos. Él era su poesía; imposible separarlos», recordaba allá por 2015.

Pero también destacaba lo mucho que le gustaba la música y salir al rural. «Le encantaba ir al campo, el olor de las vacas, huir de la ciudad y de la gente y evadirse... Fuimos a Viveiro en una ocasión pero se puso triste porque decía que no se parecía en nada a lo que recordaba de su infancia. Me dijo: «Es cierto eso de que nunca hay que volver al lugar en el que has sido feliz».

Documental

En 2024, Filgueira también fue parte fundamental en el documental sobre Oroza, escrito y dirigido por Pablo Villalobos Leal y que a través de diferentes figuras que conocieron de cerca al poeta va progresando a través de las décadas de vida de este mito.