«El Concello garantizará una renta en caso de impago a los propietarios que alquilen»

A punto de cumplir 18 años como alcalde, Abel Caballero descarta cualquier tipo de erosión en su labor de gobierno -“no la hay, crecemos”-, asegura que tiene cuerda para rato y que defenderá con uñas y dientes las infraestructuras estratégicas para la ciudad como el AVE directo por Cerdedo y autovía en túnel a Porriño. Avanza nuevas acciones para enfriar el mercado de la vivienda, una senda peatonal entre Bouzas y Samil y el interés de grandes inversores internacionales por hacer negocios en Virgo. “Como marca, ya somos la tercera ciudad de España”, destaca.

-ETEA, túnel de Beiramar, Ifevi, pistas de atletismo… Son algunos de los grandes proyectos a priori desbloqueados tras reunirse con el presidente de la Xunta el pasado mes de junio. ¿En qué punto están?

-Desbloquear es un verbo que no comparto. No se desbloqueó nada. La pista de atletismo: queremos que la paguen entera. Es supramunicipal. El túnel de Beiramar es un proyecto de largo recorrido, necesita tiempo. El túnel del Paseo de Alfonso: ya salió el señor Rueda con una cifra de inversión absolutamente ridícula. Y estamos progresando en el Ifevi y en la ETEA. Es decir, donde pagamos nosotros. Me temo que la entrevista tendrá un resultado más decepcionante que la que tuve con Feijóo, con quien no volví a reunirse nunca más, porque nos tomó el pelo.

-Por unas semanas nos hicieron creer que otra relación entre los gobiernos local y autonómico era posible. Hasta se crearon grupos de trabajo.

-Le di un voto de confianza. Estoy decepcionado con Rueda.

-Mucha gente no comprende que por su mala relación, obras vitales y de transformación de ciudad como el túnel de Beiramar, no se vayan a hacer. O se eternicen.

-No es una mala relación: no quieren apoyar a Vigo. No es una cuestión personal entre el alcalde y el presidente de la Xunta. Es la actitud. Siempre en contra de esta ciudad.

-¿Les ha entregado Infraestruturas el proyecto de ampliación del túnel de Beiramar?

-No hay tal proyecto. Tienen un esquema muy primitivo sobre el que le pedimos aclaraciones. No vale para nada.

-¿La ETEA?

-La ETEA saldrá bien.

-¿Hay riesgo de que la Fundación Amancio Ortega se canse de esperar y decida llevarse la inversión para la residencia de ancianos a otro lado?

-No es el sitio para una residencia. La gente mayor tiene que estar en la ciudad, que pueda salir y dar un paseo. Lo hacen porque se lo pidió una asociación de vecinos que representa tanto a Teis como yo a Groenlandia. Un grave error.

- ¿Y el Ifevi? ¿Qué falta para que Zona Franca pueda acceder al patronato e invertir?

-Solo paga Zona Franca. El Concello aportó tres de los cinco pabellones. Pero el letrero es de la Xunta de Galicia. Lo primero que tienen que hacer es retirarlo, para que podamos progresar.

-«No permitiré que los alquileres en Vigo sean inasumibles para la gente joven». Lo aseguró hace casi un año. Pero los precios siguen desbocados. ¿Qué va a hacer el Concello?

-Tenemos un proyecto en marcha para que 12.000 viviendas vacías se incorporen al mercado de alquiler. Pagamos 8.000 euros para arreglos, seguro y aislamiento térmico. Y vamos a lanzar otra iniciativa en la que el Concello se encargará de todo. Garantizamos a los propietarios el pago del alquiler y que se les devuelva la vivienda en perfectas condiciones. Ya lo está haciendo el País Vasco con un notable éxito. Puedo entender que algunos dueños teman impagos o daños en sus pisos. Con este sistema, el Concello se hace cargo, garantiza los pagos y la devolución de los inmuebles como los entregaron.

-En abril anunció la contratación de un estudio para localizar zonas de alquiler tensionadas. ¿Cuándo se conocerá su contenido?

-Estamos trabajando en ello. Esa tensión no es homogénea en la ciudad, hay que estudiarla. A partir de ahí, tomaremos decisiones.

-Vigo ya tiene más de 2.200 viviendas de uso turístico. ¿El Concello piensa en hacer algo más allá de su limitación en el Plan Xeral?

-Hay que entender lo que está pasando en Vigo. Las grandes cadenas hoteleras del mundo quieren venir aquí. Hay contactos. Mi sensación es que estamos en el límite de la capacidad de pisos turísticos. Entraremos en la regulación de los nuevos pisos turísticos siempre y cuando desborden las posibilidades de la ciudad y tensionen los precios del alquiler tradicional.

-Costas se da de plazo hasta finales de marzo para emitir su informe sobre el PXOM. ¿Cuándo podrá entrar en vigor el nuevo instrumento?

-Estoy pendiente de una llamada. Llevamos desde 1993 esperando por un plan. Quince días más o menos no puede ser motivo de angustia. Lo quiero para mañana, claro. Pero está hecho.

-¿Le preocupa que tanto retraso acabe desviando inversiones?

-¿Por unos días? No. Grandes inversores internacionales quieren invertir en Vigo. Hoteles, viviendas…

-La prórroga del contrato de Vitrasa finaliza en cuatro meses. ¿Habrá una nueva prórroga o se convocará un concurso nuevo?

-Nuevo. Igual hay que dar un tiempo de prórroga hasta que hagamos la nueva contratación. Por tiempo, me refiero a unos meses. Pero habrá un nuevo concurso. ¿Por qué? Vitrasa hace un buen trabajo, pero el contrato es muy antiguo. En la era del móvil hay formas distintas de gestionarlo todo. Tenemos 70.000 personas que viven en el ámbito rural y 230.000 en la ciudad, con una importante densidad de población. Hay que combinarlo.

-¿Cuándo se conocerá el contenido del estudio sobre el transporte urbano en la ciudad? Hace casi dos años que se licitó.

-Debe estar a punto de acabar.

-El objetivo de Zona Franca y Concello era tener firmado el nuevo convenio para recuperar La Panificadora a finales del año pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Tienen claro a qué se destinará? Porque hemos publicado infinidad de propuestas.

-La vamos a recuperar. Zona Franca se hará cargo. Y tiene que ser permeable a la ciudad. No me vale que sea un espacio cerrado privado al que los vigueses no puedan acceder. Servicios ciudadanos, públicos. Seguimos trabajando en el convenio. En la forma de llevarlo adelante. Unido a esto está la reforma de la Praza do Rei. Es excepcional, grande y está en el corazón de Vigo, pero no se usa.

-¿Y este edificio [el del Concello]?

-Ponerlo en las condiciones en las que tiene que estar cuesta decenas de millones de euros. Hay que estudiarlo.

-¿Está hablando de trasladar las dependencias municipales?

-El sitio es perfecto. El entorno es perfecto. Es el centro de gravedad de la ciudad. Tiene que ser este. Tenemos que ver qué modelo y de qué forma. Porque insisto, la restauración del Concello cuesta decenas de millones. El edificio es un horror estético y en la propia construcción y cómo se hizo.

-¿A La Panificadora?

-Puede ser utilizada como una parte más del Ayuntamiento. ¿Podría haber servicios municipales ahí? Podría. Porque aquí ya no cabemos. Fíjese cómo está la Policía Local. ¿Puede haber ubicación de ámbitos municipales en una parte de La Panificadora? Sí. Así lo usará la ciudad. No lo descarto en absoluto. Requerirá la unión de Praza do Rei con La Panificadora. No descarto que el Concello se extienda a La Panificadora.

-En cuestión de meses se aprueban las Zonas de Bajas Emisiones. ¿Habrá multas?

-No quiero que haya sanciones. Fue una mala decisión de Europa. Los que tienen dinero para comprar un coche adecuado entran, los que no, no entran. Hay otras formas de hacerlo. No se meditó. No será para sancionar.

-Toralla tendrá una senda de acceso público. ¿Cree que la apertura de la isla debe ir más allá e incluir los viales interiores?

-Todo depende de lo que digan las leyes y los jueces. Si es propiedad privada, no podemos. Es una cuestión jurídica. No depende del Ayuntamiento. Estará muy bien ese paseo, pero también estará muy bien tener todo Samil regenerado. Y todo O Vao. Y todas las playas entre O Vao y Samil. Y otra gran prioridad: el paseo de Bouzas a Samil. El espacio de playas empieza en Bouzas. Quiero un espacio de uso ciudadano y liberación de playas y dunas que vaya desde Bouzas hasta la carretera cortada de Canido. Y en Toralla incluirá la Ronda. Lo llevaré adelante y tendrán que estar el Gobierno de España y la Xunta. Y lo hago extensible desde donde acaba el Puerto hasta Redondela. Tenemos que regenerar por la vía natural todas las playas de la ciudad. El modelo es lo que estamos haciendo ahora en Samil.

-¿Cómo va el proyecto para urbanizar la entrada de la AP-9 en la ciudad?

-Estamos trabajando en tres zonas. Satisfechos. El Ministerio nos presentó una primera versión y le hicimos muchas apreciaciones. Queremos que los tramos y su entorno tengan un uso ciudadano. Ahora no se aprovechan. Transportes está analizando las cubriciones que hay que hacer.

-Los vecinos de Teis llevan décadas pidiendo medidas antirruido en la AP-9. ¿Cuándo las tendrán?

-El proyecto va mucho más allá de eso. Algunas de las cubiertas planteadas podrían acoger hasta un campo de fútbol.

-Volviendo a la AP-9, tanto usted como Lores en Pontevedra encabezan frentes para pedir la gratuidad de la autopista entre ambas ciudades. ¿Se van a coordinar?

-No encabezo ningún frente. Exijo la gratuidad. Quiero que la AP-9 sea gratis de Tui a Ferrol, pero como esto puede llevar algún tiempo, la prioridad es el eje Vigo-Pontevedra. Somos una gran área urbana sin alternativa a la autopista. Tiene que ser inmediato.

-Sobre la ampliación en túnel de la A-52, esta semana dejó clara su importancia ante los empresarios y que defenderá a los afectados. ¿Se ha reunido con ellos?

-Nos vamos a reunir. Con alguno ya he hablado, porque me los encuentro por la calle. Pero los recibirá la concejala de Urbanismo para explicarles bien todo. A los afectados, no a los que hacen ruido y política, del PP y el Bloque.

-Hay situaciones personales especialmente duras.

-Todos los afectados. Es complejo. Son sus viviendas. Estaremos a su lado, apoyándolos hasta el final. Pero el bien general es determinante. El PP, en el Parlamento gallego, dijo falsedades, exageraciones… El PTL expropió más viviendas que las que necesita la autovía en túnel a Porriño. Y hubo acuerdo en todas menos en una.

-¿Cree que se está politizando el rechazo a ese túnel?

-Totalmente, es pura política. El PP y el Bloque contra un proyecto en el que el Gobierno de España va a invertir 400 millones de euros. Tiempo de viaje hasta la salida de Porriño: 4 minutos. Accidentabilidad: cero.

-Este año arranca, al fin, la reforma de la Avd. de Madrid y del viaducto de la VG-20. Es el gran test de estrés del tráfico en la ciudad. ¿Lo han estudiado bien?

-Lo coordinaremos. La obra de la Avda. de Madrid está planteada para que todos los días, en los momentos punta de mañana y tarde, haya cuatro carriles en funcionamiento, dos en cada dirección. Es complejo. Por eso la obra va a tardar más. La VG-20, cuanto antes, mejor.

-Su última reunión con el Ministerio de Transportes se saldó con un acuerdo para coordinar juntos el calendario de Cerdedo. ¿Han hecho ya un cálculo de cuándo podrían iniciarse las obras?

-La reunión técnica es la próxima semana. Estoy muy esperanzado. La reunión que tuve en el Ministerio fue consistente. Ya nos contactó Renfe. El Vigo-Madrid en Alta Velocidad tiene que ser entre dos horas y media y tres. No podemos bajar de ahí. La estación de Vigo no será Ourense, eso de ningún modo va a pasar. Lo entendieron enseguida.

-Después de 20 años de estudios y promesas incumplidas… ¿Entiende que haya muchos vigueses que no se lo crean?

-Sí, pero lo paró quien lo paró. No se puede generalizar. Zapatero le dio un gran impulso, y Pedro Sánchez se lo está dando. Antes de Zapatero nos dejaron sin AVE, hicieron el tramo Coruña-Ourense, y Rajoý lo paró todo. Ya teníamos la declaración de impacto ambiental, que es lo que estamos haciendo ahora. Lo estamos acelerando todo. Quiero ver los plazos, porque no los voy a aceptar si no son realistas.

-¿Le llegó a plantear el Ministerio el trazado del Miño como sustituto?

-Eso no es realista. Ya se descartó totalmente. Primero, habría que hacer el túnel, y ponle años y años. ¿Y, si después de todos los proyectos, la declaración de impacto ambiental dice no? Porque Transición Ecológica no quiere hablar de la cercanía del Miño, y yo tampoco. El Miño no se toca. El Ministerio dijo hace años que el Miño no, ¿y ahora de repente dice que sí? La decisión está tomada. Vigo, Pontevedra, Madrid directo. Tenemos una afluencia de más de 800.000 clientes potenciales de Alta Velocidad. Como Asturias. Más que el norte.

-Igual falta un pronunciamiento explícito del ministro. Que venga a Vigo y se exponga a preguntas. Que lo diga abiertamente.

-El ministro viene aquí cuando yo quiera, si lo invito viene mañana.

-Invítelo.

-Ya está el compromiso, lo asumió. Ya acordamos los plazos. Nunca antes un ayuntamiento y el Gobierno de España habían acordado los plazos de unas obras como estas. El ministro ya dijo que sí, y el secretario de Estado.

-¿La Salida Sur hacia Oporto?

-Hay que hablar con claridad: Portugal va lento. Tendremos que acompasar tiempos. Ya están hablando de 2033 y no contrataron nada. Solo el tramo Oporto-Aveiro en dirección Lisboa. Portugal, que todo el mundo lo sepa, no tiene Alta Velocidad. Tenemos que conseguir que esto sea una gran cuestión para ellos. Van a tener una reunión ahora para acordar el lugar de cruce del río, porque queremos ir haciendo los estudios informativos de la salida del túnel en Porriño hasta el río. Pero tenemos que saber en qué punto.

-Óscar Puente apuesta por una tarjeta única de transporte (bus urbano, interurbano, trenes…) para el segundo semestre de este año o inicios de 2026. ¿Entrará Vigo por fin en el Transporte Metropolitano de la Xunta y viceversa?

-El Transporte Metropolitano lo tiene que hacer la metrópoli, y no la hay. Nos pararon el área metropolitana. Ahora hay un transporte de la Xunta, así lo dijo una sentencia. Autobuses que circulan por el conjunto del área. En Vigo, toda la ayuda al autobús la paga el Concello, y ahora tenemos una subvención del Gobierno, que es la tercera parte. Tenemos el autobús más barato de España. 45.000 pensionistas viajan gratis.

-Entiendo que Gol es la gran obra de este mandato.

-La acabaremos en un par de años. Con el Celta está yendo muy bien todo. Magnífico.

-¿Cómo va la negociación del convenio con el Celta?

-Maravillosamente bien. Encima de aquella mesa [señala] está el borrador del convenio. Pero no te lo voy a enseñar [ríe]. Vamos a apoyar al Celta en todo lo que sea legalmente posible para que tenga los ingresos que le permitan seguir en Primera con una cierta comodidad. Es un buen convenio para el Celta y la ciudad.

-¿Por qué han cedido la organización de conciertos al club? El estadio sigue siendo municipal.

-Porque ellos son los que tienen que coordinarlos con el calendario de las competiciones, la conservación del césped… Parece razonable. Y le puede ayudar en financiación al Celta. Nosotros estaremos con ellos.

-¿Le ha sorprendido la sentencia en contra por el concierto de los Guns N’ Roses? ¿Se la esperaban?

-No la compartimos y la vamos a recurrir. No es una opinión política. Los servicios jurídicos del Concello no la comparten.

-No sería mejor cambiar el sistema de contratación para evitar que no se repitan episodios como el de los Guns.

-No.

-O sea, que volverían a actuar igual.

-Eso lo dirán los servicios jurídicos. Las formas de hacer las cosas no son decisiones políticas, sino técnicas. Y ellos dicen que la sentencia tiene afirmaciones que no comparten y la vamos a recurrir. Esperemos al final del trayecto.

-La sentencia estima un pago de casi 2 millones que iría en aumento por los intereses. ¿Hasta qué instancia está dispuesto a recurrir el Concello?

-Todas las que sean precisas, como siempre hemos hecho. No es un contencioso distinto a los demás. Este ayuntamiento, como todos, tiene muchos contenciosos, alguno incluso por muchísimo más dinero. Está siendo tratado por la asesoría y los servicios jurídicos de esta casa, como cualquier otro.

-El pasado verano no hubo artistas internacionales en Castrelos del tipo Sting, Maná o 30 seconds to Mars, aunque sí que vino Aitana. ¿Ha cerrado puertas a grupos de primer nivel internacional fuera de España esta polémica?

-Los artistas internacionales dependen de las giras. Conseguimos a Sting en un momento en el que giraba y fue un éxito extraordinario. Habrá más. Y dos óperas.

-¿Cómo avanza el Vigo Arena?

-Tiene que aprobarse el PXOM.

-¿Qué modelo de gestión tendrá?

-Hay que estudiarlo, pero el “modelo Vigo” es de cooperación público-privada. Funciona muy bien. Es imprescindible en la ciudad. Grandes compañías de explotación ya mostraron su interés. Vigo es la tercera ciudad de España como marca, como Madrid y Barcelona.

-Al margen de las sanciones por el incumplimiento, la ruta de Londres enfila el último año de contrato tras dos récords de viajeros y una ocupación media del 80%. ¿Qué balance hace de la misma?

-Muy buena.

-¿La relación con Ryanair?

-Es una relación jurídica. Si usted no cumple el contrato, yo le tengo que sancionar. Y lo incumplió. Incumplieron el número de vuelos y también el compromiso publicitario. Yo estoy encantado de seguir trabajando con Ryanair, pero tiene que cumplir. Pero este no es el problema. El problema es que la Xunta sigue haciendo subvenciones multimillonarias en el aeropuerto de Santiago. Y si quieren que lo demuestre, que me enseñen todas las cuentas de TurGalicia. La Xunta le da a Santiago, para el consorcio, 3,5 millones de euros, y por la capitalidad, 2 millones. Más de 5 millones, que me parecen muy bien. ¿Por qué no se los da a Vigo? Ese dinero, le digo que lo meta en vuelos en el aeropuerto.

-Pero qué va a hacer el Concello. ¿Seguirá subvencionando vuelos?

-De momento el nivel de operatividad del aeropuerto es el más alto que tuvimos nunca. Porque aquí funciona la demanda. Viajamos a mercado. Cuando Ryanair se fue con quince o veinte rutas a Santiago, estábamos negociando nosotros esas mismas rutas. ¿Se fue gratis? No, pagó la Xunta.

-¿Cree que Peinador puede sobrevivir sin ayudas?

-La competencia desleal de Santiago, con ayudas de la Xunta, nos hace daño… pero aún así, Madrid funciona, Valencia funciona, Canarias funciona. Porque tenemos una enorme demanda. Oporto también hace competencia desleal; paga el Gobierno de Portugal. Nos lo tenemos que hacer ver.

-La ruta a Barcelona ha quedado en mínimos por el adiós de Ryanair y los problemas de material de Vueling, llegando a perder el vuelo diario. ¿Han hablado con esta aerolínea para garantizar la conectividad?

-Hablaré con Competencia, están obligados a cubrir líneas, no pueden hacer lo que les dé la gana.

-La directora de la terminal, Ana Molés, apuntaba a conversaciones con Wizz Air y Volotea la pasada primavera. ¿Han contactado con ellas de alguna forma?

-No estamos en conversaciones.

-¿Qué sabe de las alegaciones que ha presentado el Concello al Plan de Usos del Puerto? ¿Cree que las aceptará?

-Creo que aún no han contestado todavía.

«Si el Puerto dependiera del Concello y no de la Xunta ya sería nodal»

-¿No le indigna, ya como vigués, que nos hayan tomado el pelo de esta manera con lo del puerto nodal? ¿No deberían rodar cabezas? Usted fue presidente del Puerto, sabe lo que se juega.

-El Puerto depende de la Xunta, ojalá dependiera del Concello. Si fuese así ya seríamos nodales, me hubiese encargado yo. La Xunta no muestra ningún interés. ¿Qué hicieron para ser nodales? Esto de decirle al alcalde arréglalo tú es muy fácil. Pero no depende de mí. El presidente del Puerto no despacha conmigo. Cuando se le dice según qué cosas al presidente del Puerto, te dice que tiene que hablar con Rueda. A lo mejor, como A Coruña es nodal, ya están contentos.

-Este año, si nada se tuerce, se podrá comenzar al fin con la ampliación del PTL de Valadares. Vigo volverá a generar suelo industrial veinte años después.

-Tenemos poco suelo industrial, estamos en el tope. Tenemos que usar el PTL para inversiones cualitativas. Tengo muchas expectativas en SPARC, la planta de microchips. Grandes inversores de microchips de todo el mundo están interesados. ¿Cuál es nuestra urgencia en esto? Empezar la planta cuanto antes.

-El tablero para las elecciones municipales de 2027 está puesto y las piezas ya están definidas. ¿Qué le parece la candidata del PP?

-No lo sigo en absoluto. No me despierta ningún interés.

-Si las elecciones fueran mañana, ¿qué resultado obtendría?

-21 concejales.

-Eso significa cero erosión tras 18 años de gobierno. Difícil de creer.

-No tenemos erosión, crecemos. Hemos pasado de ser una ciudad en la que hace quince años te preguntaban en qué provincia estaba, a estar en boca de todos. Eso es lo que le importa a los vigueses. Mucha gente me dice que en otras elecciones no vota al PSOE, pero a mí me votan. Por lo que represento. Porque hemos creado un modelo de unidad.

«Me encuentro con fuerzas para seguir durante mucho tiempo: mi fuerza procede de la relación de afectos cruzados con los vigueses»

-De lo que vendrá cuando usted se jubile, ¿sigue sin querer hablar?

-Esta ciudad tiene un proyecto que me tocó encabezar, y me encuentro con fuerzas para seguir durante mucho tiempo. La fuerza viene de la propia relación que tengo con los vigueses, que es distinta, de afectos cruzados. Es un proceso de empatía fortísimo. Es la crónica del éxito de la ciudad, y el PP y el Bloque no lo soportan. Hoy salí de casa a las ocho de la mañana y volveré a las once y media de la noche, y estoy encantado.

-¿Qué peso tendrá Vigo en la futura ejecutiva del PSdeG?

-Eso lo tendrían que contestar otros. Hace tiempo que dejé de hablar del ámbito político de Galicia. Estoy en España, y quiero estarlo, con un diálogo directo con el Gobierno, lo que me da mucha fuerza para exigir cosas para Vigo, y me permite dar mis opiniones, que son muy tenidas en cuenta. Pero sí estaré en el congreso del PSdeG, encabezaré la lista de Vigo, porque esta ciudad juega un papel importante en Galicia. El mejor resultado en Galicia del PSOE está en Vigo.

-¿Cree que Besteiro es el líder indicado para reflotar el PSdeG?

-Ya decidimos que sí. Vamos a darle tiempo, que haga su proyecto, que lo lance. A Besteiro le hicieron un daño tremendo: calumnias y denuncias falsas. La pregunta es quién entregó esas denuncias falsas en los juzgados. Fue el PP. Y quien hace denuncias falsas tiene que responder, política y jurídicamente.