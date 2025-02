Con la venia... de la IA

Un discurso perfecto, que reunía recomendaciones para los nuevos abogados colegiados y alababa la experiencia de los letrados veteranos a los que se distinguían por sus cuatro décadas de profesión. Sin fisuras, pero tampoco «esencia».

Fue ahí cuando la Decana del Colegio de Avogados (ICA) de Vigo, Lourdes Carballo confesó que el discurso que estaba leyendo lo había hecho a través de Chat GPT con una «mínima descripción» aportada sobre el acto. «La Inteligencia Artificial es la gran diferencia que separa a los que están ahí de los que están aquí», dijo Carballo mientras señalaba a los trece nuevos letrados que acababan de ser colegiados y a los seis abogados que recibieron la Insignia de Oro del Colegio por sus 40 años de profesión ininterrumpida.

Con este mensaje, la Decana dejó claro que pese a las facilidades que pueda aportar a la profesión letrada esta tecnología, no hay que dejar de verla como un «instrumento». «La abogacía cuenta con tres elementos diferenciales, que son la función que desempeñamos, los valores y la confianza, que es la base de nuestra relación con el cliente. Construimos el Derecho y la defensa jurídica. Nosotros tenemos el ingenio, la intuición e innovación para resolver los problemas que la ciudadanía nos demanda. La IA lo hará muy bien no tendrá la genialidad que tendremos los abogados. La esencia de la profesión no ha cambiado, ellos (por los abogados más veteranos) la han preservado y vosotros (los nuevos colegiados) la heredáis ahora», relataba Lourdes Carballo.

Su discurso sorprendió a más de uno de los asistentes al salón de actos de Afundación, y no sin acierto, hizo alusión a la obligación de «ser rompedores si hace falta para modificar el Derecho». Sus palabras fueron de calado para los nuevos y más experimentados, y no por ello cerca de la retirada.

Así lo anunciaron los seis letrados que recibían el homenaje del Colegio por sus años de profesión: Rafael de Larriba, María Jesús Villafáfida, María Jesús Álvarez, Dominga Castiñeiras, Antonio de Sas y José Luis Rodríguez Dacal. Todos agradecieron el detalle y homenaje del ICA y coincidieron en la importancia del grupo, del compañerismo entre abogados como base para dignificar la profesión.

Por su parte, Francisco Rabuñal presidente del Consello da Avogacía Galega también reiteró esta «necesidad de unidad» en la práctica del ejercicio del Derecho a la vez que reivindicó la urgencia de más medios para la Justicia. «Los pleitos no se ganan vulnerando el compañerismo», aseveró Rabuñal.

Por último, el coro del ICA Vigo cerró el acto con una actuación conmemorativa por su 25 aniversario.