Porque hablar de droga no es hablar de narcotráfico: «Hai que falar das súas desgrazas»

Oír hablar a día de hoy de droga es oír hablar de narcotráfico, de narcosubmarinos, de grandes incautaciones en puertos... pero la realidad es que muchas familias tienen que vivir con este fantasma en su día a día, arraigado en padres, primos u otros conocidos destrozando y llevándose por delante ilusiones y, sobre todo, futuro. Con este último adjetivo tituló su obra –Futuro Imperfecto– la artista Xulia Alonso, nombrada por el colectivo feminista vigués Diálogos 90 como Galega Destacada 2025.

Su relato surgió, inicialmente para «consumo propio», no para publicar, pero fue después de su conversación con Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia Galega, cuando decidió emprender esta aventura que la ha llevado por institutos de toda la comunidad contando su historia de amor por Nico, su pérdida y también la batalla contra el SIDA y las drogas. «Narra unha historia non só centrada en Galicia, narra unha historia que afectou a toda España. O que me gustaría e dar as grazas a Sanidade Pública, e dedicarllo a todas as mulleres da miña vida», declaró en su discurso Xulia Alonso, en el acto de entrega de la distinción que tuvo lugar en el Museo Quiñones de León.

Junto a ella estuvieron el alcalde Abel Caballero y la presidenta de Diálogos 90, Marita Vázquez de la Cruz. La portavoz del colectivo alabó por encima de todo el discurso y estructura en la que está redactado el libro. «Nestes momentos está moi presente a bioficción, pero este libro non ten nada de ficción; é todo bio. Moitas veces fálase das aprehensión de drogas e do traballo policial, pero non da desgracia das drogas» , aseveró Vázquez de la Fuente, cuyo discurso dio paso al regidor Abel Caballero, quien resaltó el papel «protagonista» de la mujer. «Queremos que sean nuestra voz y esperamos que haya una continuidad en Diálogos 90 porque todas estas mujeres [en alusión a las integrantes del colectivo] tienen una valentía única y extraordinaria», recordó el regidor.

«No tenemos techo»

En el acto estuvieron presentes todas las integrantes de la corporación municipal, desde Ana Laura Iglesias, edil de Igualdad, como la número dos del Gobierno local, Carmela Silva, Yolanda Aguiar, Olga Alonso, Ana María Mejías, Nuria Rodríguez o Elena Espinosa. «En Vigo tenemos a grandes mujeres trabajando como astrofísicas o como científicas en los sitios más importantes porque no tenemos techo», explicó Caballero.

El acto, como en anteriores ocasiones, se llevó a cabo tras la ofrenda floral en el cementerio de Pereiró a Concepción Arenal, que también tuvo un lugar destacado en el discurso de los ponentes. «Nin vestía pantalón nin lle gustaba o Dereito; ela quería ser bióloga porque lle gustaba a vida, non os problemas que se poden resolve co dereito. Mostrounos o camiño a todos», reivindicó Marita Vázquez.

El acto concluyó con las palabras de Caballero, quien alabó la trayectoria de la galega distinguida y recordó que buena parte de las Viguesas Dintinguidas, los premios de máxima repercusión entregados por el Concello, se encuentran en grandes puestos por todo el mundo. «Queremos nuestro protagonismo», aseveró.