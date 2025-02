«Me gustaría estudiar por Europa, este es el primer paso»

Más de 8.500 estudiantes de toda España participan en el programa de becas de la Fundación Amancio Ortega, que financia la estancia y estudios a alumnos de 4º de la ESO en Canadá o Estados Unidos. Solo 450 son los afortunados, casi medio millar de estudiantes bien formados en inglés, responsables y maduros que quieran disfrutar de una experiencia vital y formativa única. Una de estas beneficiarias de la edición del 2025/2026 es la viguesa Irene Rosales Hernández, estudiante del CPR Santiago Apóstol, que si bien todavía no sabe su destino exacto en el que cursará 1º de Bachillerato sí espera que represente «un primer paso» para poder continuar formándose por Europa, uno de sus objetivos de futuro. Por ahora, prefiere centrarse en el presente y en el magnífico e instructivo año que le espera en Norteamérica.

¿Cómo recibió esta noticia, tanto a nivel personal como su familia, amigos...?

Pues justo me pilló en clase. Mi madre es también profesora en mi mismo centro así que me llamó, me sacó del aula y me dijo que teníamos que hablar Nos llevamos una sorpresa, claro. Fue increíble. Estábamos muy contentas.

¿Porqué decidieron concurrir a estas becas? ¿Cómo la conocieron?

Pues hace como un año que sabíamos de ellas. Había escuchado que te permitían estudiar en el extranjero, y las referencias eran muy buenas. Así que vimos que por probar no perdíamos nada. Siempre ha sido buena estudiante y con buena formación de Inglés así que lo intentamos y mira, lo logramos.

¿Tuvo que prepararse para estas pruebas o fue continuar con su dinámica de estudio?

La verdad es que no me lo preparé mucho porque realmente lo que te miraban por encima de todo era el nivel de Inglés. Sí estuve leyendo y trabajando un poco más con el Inglés pero hasta ahí. Luego ya en la entrevista personal, pues era hablar de una misma, entonces lo hice con naturalidad y desde la normalidad de cómo hoy. No fui nada nerviosa porque era hablar de mí y ser sincera. Creo que es lo que más valoraron.

Aún está cursando 4º de la ESO, pero ¿tiene ya alguna preferencia formativa para el futuro o alguna rama por la que se decante?

Pues me gusta lo relacionado con las finanzas , Administración y dirección de empresas (ADE). No sé si es a lo que me dedicará pero por ahora sí es lo que me llama.

¿Relevo generacional? ¿Sus padres también están vinculados a las finanzas?

No, para nada; no dedican a eso pero a mí siempre me ha interesado.

¿Qué destino le gustaría dentro de las opciones que les da la beca de la Fundación?

Pues me gustaría un destino con buen clima, preferiblemente que sea en EE UU. Por ejemplo, me quedaría con algún colegio en California ni pudiera elegir, no me gustaría ir a un sitio con frío como Alaska o así, pero nunca se sabe.

¿Conoce a alguna otra persona que haya disfrutado ya de esta beca? ¿Pudo hablar con ella?

Sí, en mi mismo centro, en 2º de Bachillerato hay una compañera que ya disfrutó esta beca y sí que he estado hablando un poco con ella, pero tampoco mucho.

¿Le gustaría poder formarse en el extranjero en un futuro, seguir con su formación académica en el extranjero después del próximo curso?

Me gustaría estudiar aquí cerca, peor también en algún lugar de Europa. Esta beca es como un primer paso para acostumbrarme al estudiar en otros países.

¿Hay mucha diferencia entre el sistema educativo americano y el español?

Pues sobre todo hay mucha diferencia en cuanto a las materias; por ejemplo, en Matemáticas hay cinco modalidades, unas más fáciles, otras más complicadas... hay mucha más optatividad.

